    Bayraktar AKINCI'dan ALPAGUT ve EREN mühimmatlarıyla başarılı atışlar gerçekleştirdi

    Bayraktar AKINCI, STM tarafından geliştirilen ALPAGUT ve ROKETSAN'ın IDEF 2025'te tanıttığı EREN mühimmatlarıyla atış testi gerçekleştirdi. Atış testinin videosu Next Sosyal'de paylaşıldı.

    Bayraktar AKINCI'dan ALPAGUT ve EREN mühimmatlarıyla atış testi Tam Boyutta Gör
    Bayraktar AKINCI, yeni mühimmatlarla atış testleri yapmaya devam ediyor. Son yapılan atış testlerinde STM ve Roketsan ortaklığında geliştirilen ALPAGUT Akıllı Dolanan Mühimmat ve ROKETSAN tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat'ın atış testleri yapıldı.

    AKINCI’dan gerçekleştirilen atış testinin görüntüleri Selçuk Bayraktar tarafından Next Sosyal’de paylaşıldı. Atış testini izlemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

    https://sosyal.teknofest.app/@selcukbayraktar/114986649373515165

    Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT, sabit kanatlı ve motorlu yapısıyla kamikaze İHA sınıfında yer alıyor. Gece ve gündüz kullanılabilen ALPAGUT, hareketli veya sabit kara, deniz hedeflerine, radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere, personele ve fırsat hedeflerine karşı kullanılabiliyor.

    ALPAGUT, 60 kilometre operasyonel yarıçapı içerisinde 60 dakikadan fazla havada kalma süresi ve farklı tipte harp başlığı taşıma özellikleri sunuyor. Tekli veya sürü halinde saldırı gerçekleştirebiliyor.

    Sistem çalışma konsepti olarak ateşlendikten ya da bırakıldıktan sonra, havada belli bir süre dolanarak EO/IR arayıcı başlık ile hedefi fark edilmeden tespit ediyor, takip ediyor ve saldırı gerçekleştiriyor. Otonom halde seyir gerçekleştiren ALPAGUT, kullanıcı onayı ile hedefe dalış yaparak hedefi imha ediyor.

    STM ALPAGUT teknik özellikleri

    • Operasyon Menzili: 60+ km
    • Havada Kalış Süresi: 60+ dk
    • Harp Başlığı: >11 kg Parçacık Etkili, Zırh Delici ve Termobarik seçenekli
    • Ağırlık: 55 kg
    • Boy: 2.3 m
    • Gündüz ve gece etkin operasyon
    • Hassas vuruş kabiliyeti
    • Hareketli hedeflerin tespit ve takibi
    • Yüksek performanslı otonom seyrüsefer ve uçuş kontrol sistemi
    • Uçuş sonlandırma, vuruş iptali (Waive off) veya kendini imha modları
    • Özgün milli gömülü donanım ve yazılım
    • Görüntü işleme tabanlı atış kontrol sistemi
    • GNSS Denied koşullarda Görüntü İşleme tabanlı seyrüsefer desteği

    Bayraktar AKINCI, ROKETSAN tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile atış testi yaptı. EREN mühimmatı AKINCI gibi SİHA’ların yanı sıra helikopter, kara araçları, yerde sabit sistemler ve deniz platformlarından atılacak. EREN, üstün güdüm yeteneği, uzun havada kalış süresi ve 100 kilometrenin üzerinde menziliyle bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Düşük hızda uçan hava unsurları, karadaki zırhlı ve zırhsız hedefleri imha edebilecek.

    Bayraktar AKINCI'dan ALPAGUT ve EREN mühimmatlarıyla atış testi Tam Boyutta Gör
    ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, IDEF 2025’te tanıtılan EREN mühimmatı hakkında şunları söylemişti:

    "EREN mühimmatımız özellikle farklı tipteki hava hedeflerine ve yer hedeflerine angaje olabilen, çoklu özelliklere sahip bir dolanan mühimmat olarak hem insansız savaş araçlarımızdan hem de diğer platformlarımızdan fırlatılacak. EREN, özellikle bizim SİHA'larımızın savaş alanındaki gücüne güç katacak."

    ROKETSAN EREN teknik özellikleri

    • Ağırlık: 35 kg
    • Uzunluk: 2 metre
    • Çap: 160 mm
    • Menzil: 100+ km
    • Havada Kalış Süresi: 15+ dakika
    • Kullanım Alanları: İHA/SİHA, helikopter, kara aracı, deniz platformu, yer konuşlu sistemler
    • Hedef tipleri: Düşük hızlı hava araçları, zırhlı/zırhsız kara hedefleri, anti-personel
