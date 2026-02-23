Giriş
    Bayraktar AKINCI’dan EREN ile hava-hava atışında tam isabet

    Bayraktar AKINCI, EREN mühimmatıyla hava-hava testinde hedef İHA’yı tam isabetle vurdu. 100 km menzilli sistem, otonom ve IIR başlıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

    Bayraktar AKINCI’dan EREN ile hava-hava atışında tam isabet Tam Boyutta Gör
    Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bu kez hava-hava konseptinde gerçekleştirilen atış testinde önemli bir başarıya imza attı. ROKETSAN tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile yapılan testte, gökyüzündeki hedef insansız hava aracı tam isabetle vurularak imha edildi.

    EREN ile tam isabet

    Daha önce KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile hava-hava atış testlerini başarıyla tamamlayan platform, bu kez EREN mühimmatıyla benzer bir senaryoda etkinliğini ortaya koydu.

    Test faaliyeti, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan milli TİHA’nın Karadeniz üzerindeki test sahasına intikaliyle başladı. Sinop açıklarında icra edilen senaryoda yerden havalanan hedef İHA, AKINCI’dan ateşlenen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat tarafından havada başarıyla etkisiz hale getirildi. Hedefin imhasının ardından AKINCI, planlanan uçuş rotasını izleyerek üsse dönüş gerçekleştirdi.

    Bayraktar AKINCI’dan EREN ile hava-hava atışında tam isabet Tam Boyutta Gör
    Bayraktar AKINCI, bugüne kadar farklı tipte mühimmatları hem yer hem de hava hedeflerine karşı başarıyla kullanabildiğini gösterdi. Geliştirme sürecinde ve test faaliyetlerinde MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82, LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV arayıcı ve lazer arayıcı başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ile Çakır Seyir Füzesi entegrasyonları başarıyla tamamlandı.

    EREN mühimmatının kabiliyetleri

    EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat, hava, kara ve deniz hedeflerine karşı etkili olacak şekilde tasarlandı. Sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabilen sistem, otonom görev icra edebilme yeteneği ve kızılötesi arayıcı başlığı sayesinde özellikle düşük hızlı hava unsurlarına karşı caydırıcı bir çözüm sunuyor. Yüksek hız kabiliyeti ve hassas nokta vuruş yeteneği, mühimmatı karşı unsurlar için kritik bir tehdit haline getiriyor.

    Teknik verilere göre EREN, 2 metre boyunda ve 35 kilogram ağırlığında. Azami 100 kilometre menzile ulaşabilen mühimmatın havada kalış süresi 15 dakika olarak belirtiliyor. Güdüm sistemi GNSS ve INS altyapısına dayanırken arayıcı başlık olarak IIR (Imaging Infrared) kullanılıyor. Harp başlığı ise yüksek infilaklı parçacık etkili (HE-Frag) tipinde.

    Sistem, otonom hedef tespiti, doğrulama ve angajman gerçekleştirebiliyor. Ayrıca görev iptali ya da hedefe yeniden kilitlenme seçenekleri sayesinde esnek kullanım imkânı sunuyor. Gece ve gündüz operasyon kabiliyeti ile maliyet etkin yapısı da sistemin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Hedef seti içinde düşük hızlı hava unsurları, hafif zırhlı veya zırhsız kara ve deniz hedefleri ile personel bulunuyor.

