    Bayraktar KIZILELMA, KARAT ile beşinci nesil savaş uçaklarını tespit edecek

    ASELSAN KARAT ile uçuş testlerine başlayan Bayraktar KIZILELMA, düşük görünürlüklü hedefleri pasif olarak tespit edebilen yetenekleriyle insansız jetten gelişmiş avcıya dönüşüyor.

    Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN KARAT ile bir avcıya dönüşüyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen KARAT Kızılötesi Arama ve Takip (IRST) Sistemi ile uçuş testlerine başladı. Bu entegrasyon, KIZILELMA’nın yalnızca bir insansız jet olmanın ötesine geçerek hava muharebesinde aktif rol üstlenebilen gelişmiş bir avcı platformuna dönüşmesine katkı sağlayacak.

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılının son KIZILELMA uçuşunda ASELSAN KARAT IRST sisteminin test edildiğini duyurdu. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise KIZILELMA’nın her kalkışında yeni bir iz bıraktığını vurgulayarak KARAT entegrasyonuyla hava muharebesindeki üstünlüğünü katlayacağını ifade etti.

    Hayalet sistemler için yüksek farkındalık

    KARAT Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, özellikle düşük radar kesit alanına sahip tehditlerin yaygınlaştığı modern muharebe ortamları için geliştirildi. Pasif çalışma prensibi sayesinde radar yayını yapmadan hedef tespiti gerçekleştirebilen sistem, ısı imzaları üzerinden hava hedeflerini tespit, takip ve sınıflandırabiliyor. Bu özellik, radarların sınırlı kaldığı veya kör nokta oluşturduğu senaryolarda KIZILELMA’ya önemli bir taktik avantaj sağlıyor.

    Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN KARAT ile bir avcıya dönüşüyor Tam Boyutta Gör
    Düşük radar kesit alanına uyumlu, yüzey kırımlı tasarımıyla dikkat çeken KARAT, 5. nesil avcı uçakları dahil olmak üzere yeni nesil hava tehditlerini algılayabilecek kapasiteye sahip. Sistem, yalnızca hedef tespitiyle sınırlı kalmayarak, hava-hava mühimmatlarının hedefe yönlendirilmesine yönelik açısal konum bilgisi ve pasif mesafe kestirimi de sunuyor.

    KARAT 100’ün teknik kabiliyetleri

    Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN KARAT ile bir avcıya dönüşüyor Tam Boyutta Gör
    ASELSAN KARAT 100, LWIR bant yüksek performanslı kızılötesi görüntüleme kanalı sayesinde uzun menzilde üstün hedef tespit yeteneği sağlıyor. Sistem, ayarlanabilir arama hacmi ile farklı görev profillerine uyum gösterebilirken geniş tarama alanı ve düşük tarama süresi ile dinamik hava muharebesi ortamlarında yüksek durumsal farkındalık sunuyor.

    KARAT, arama bölgesi içinde otomatik hedef tespiti ve tekli ya da çoklu hedef takibi gerçekleştirebiliyor. Dar ve geniş görüş alanı seçenekleri, platformun görüş hattına slave olabilme kabiliyeti, gelişmiş görüntü işleme algoritmaları ve hassas stabilizasyon sistemi, KARAT’ı yalnızca bir sensör değil, entegre bir muharebe farkındalık çözümü haline getiriyor. Dijital video çıkışı sayesinde elde edilen veriler, görev sistemleriyle eş zamanlı olarak paylaşılabiliyor.

    KIZILELMA’nın daha önce TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi (EOTS) ile uçuş gerçekleştirdiği biliniyor. Bu entegrasyonla birlikte, dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağı gömülü EOTS ile donatılmıştı. Mevcut gelişmeler, ilerleyen süreçte KIZILELMA’nın hava-yer görevleri için TOYGUN ve MURAD radar kombinasyonu, hava-hava görevleri için ise KARAT ve MURAD radar entegrasyonu gibi farklı görev odaklı varyantlara ayrılabileceğine işaret ediyor.

