Bayraktar KIZILELMA’dan Murad AESA radarlı test uçuşu

Bayraktar KIZILELMA’nın burun tarafından yerleştirilen MURAD 100-A AESA radarı, bu platformda ilk kez uçuş gerçekleştirdi. ASELSAN, konu hakkında yaptığı açıklamada "Bayraktar KIZILELMA, MURAD 100-A ile çok daha güçlü. Milli mühendislik gücümüz MURAD 100-A AESA Atış Kontrol Radarı, KIZILELMA platformunda ilk uçuş testini başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı.
AESA (Aktif Elektronik Taramalı Anten Dizisi) radarlar, hedefleri taramak ve izlemek için mekanik hareket yerine elektronik olarak ışın yönünü hızlı şekilde değiştirebilen radar sistemleridir. Normal (mekanik taramalı) radarlara göre çok daha hızlı tarama yapabilir, aynı anda birden fazla hedefi izleyebilir ve radara karşı önlemleri (jamming) daha kolay atlatabilir.
2026 yılında envantere gireceği açıklanan Bayraktar KIZILELMA, F-16 ve F-4’lerin görev yükünü hafifletecek.