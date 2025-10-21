Bayraktar KIZILELMA’dan Murad AESA radarlı test uçuşu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA, test uçuşlarını sürdürüyor. Gelecek yıl envantere girmesi beklenen KIZILELMA için Baykar, yeni bir test uçuşu daha gerçekleştirdi. Bu uçuşta ise ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD 100-A AESA atış kontrol radarına yer verildi.

Kızılelma, Murad ile uçtu

Bayraktar KIZILELMA’nın burun tarafından yerleştirilen MURAD 100-A AESA radarı, bu platformda ilk kez uçuş gerçekleştirdi. ASELSAN, konu hakkında yaptığı açıklamada "Bayraktar KIZILELMA, MURAD 100-A ile çok daha güçlü. Milli mühendislik gücümüz MURAD 100-A AESA Atış Kontrol Radarı, KIZILELMA platformunda ilk uçuş testini başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Harp ortamında hızla değişen ve gelişen hedeflere karşı etkili olabilmek için geliştirilmiş olan bu radar, çevik elektronik hüzme yönlendirme kabiliyeti ve eşzamanlı hava-hava ile hava-yer angajman yetenekleri sunmakta. Hava-hava angajman yeteneğini BVR (Beyond Visual Range) füze güdüm kabiliyeti ile birleştirerek günümüz hava harplerinde kritik bir rol üstlenen MURAD 100-A, insansız hava araçlarının (İHA) artan rolü göz önüne alındığında hem muharip jet uçaklarına hem de İHA’lara entegre edilebilmekte. MURAD 100-A için resmi bir menzil bilgisi açıklanmadı ancak videoda görülen 160 deniz mili (≈296 km) detayı radarın potansiyel maksimum operasyonel menzilini işaret ediyor olabilir. Menzil, anten gücü, hedef yansıma kesiti ve çevresel koşullar gibi faktörlere bağlıdır.

AESA (Aktif Elektronik Taramalı Anten Dizisi) radarlar, hedefleri taramak ve izlemek için mekanik hareket yerine elektronik olarak ışın yönünü hızlı şekilde değiştirebilen radar sistemleridir. Normal (mekanik taramalı) radarlara göre çok daha hızlı tarama yapabilir, aynı anda birden fazla hedefi izleyebilir ve radara karşı önlemleri (jamming) daha kolay atlatabilir.

2026 yılında envantere gireceği açıklanan Bayraktar KIZILELMA, F-16 ve F-4’lerin görev yükünü hafifletecek.

MURAD 100-A genel özellikleri

Geniş frekans bandı

Yanca ve yükselişte elektronik hüzme yönlendirme

GaN güç yükselteç

Performansta kademeli azalma özelliği

Sayısal hüzme oluşturma

Hava-hava ve hava-yer işlevleri

