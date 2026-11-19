Yapay Zeka Özeti:
- Türkiye, Bayraktar KIZILELMA’yı envanterine katarak dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Kabul testlerini geçen ilk üç uçak teslim edildi. Gelişmiş AESA radarı, düşük radar görünürlüğü ve hava-hava muharebe yeteneğiyle öne çıkan KIZILELMA, TCG Anadolu gibi uçak gemilerinden de görev yapabiliyor. Bu adımla Türkiye, insansız savaş uçağını operasyonel envanterine alan ilk ülke unvanını kazandı.
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Bugüne kadar geliştirme süreci boyunca gerçekleştirilen test ve eğitim faaliyetlerinde toplam 600 sorti yapan KIZILELMA'nın envantere girmesi, Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki kabiliyetlerini bir üst seviyeye taşıması açısından önem taşıyor. Hava-hava muharebelerinde ülkemize büyük güç kazandıracak.
TCG Anadolu ve uçak gemilerinden uçuş yapabiliyor
Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilmesindeki hedeflerden biri de kısa pistli uçak gemilerinden operasyon gerçekleştirebilmek. Bu kapsamda platformun TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabiliyor. TCG Anadolu'dan kalkış ve iniş testleri yapıldı.
KIZILELMA'nın bu kabiliyeti, Türkiye'nin deniz havacılığındaki insansız sistem kapasitesi açısından da önem taşıyor. Uçak gemisi operasyonlarına uygun tasarım, gelecekte insansız savaş uçaklarının deniz platformlarından görev yapabilmesinin önünü açabilecek.
Bayraktar KIZILELMA'nın özellikleri neler?
Baykar'ın açıkladığı teknik verilere göre KIZILELMA, 8.500 kilogram azami kalkış ağırlığına ve 1.500 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. 14,5 metre uzunluğundaki uçağın kanat açıklığı 10 metre, yüksekliği ise 3,5 metre. Turbofan motoruyla güçlendirilen platform, 0,9 Mach azami hıza ulaşabiliyor ve 3 saatin üzerinde havada kalabiliyor.
KIZILELMA'nın öne çıkan özelliklerinden biri de otonom uçuş kabiliyeti. Uçak; taksi, kalkış, seyir ve iniş aşamalarını otonom olarak gerçekleştirebilecek şekilde tasarlandı. Görüş hattı (LOS) ve görüş hattı ötesi (BLOS) haberleşme kabiliyetleri sayesinde farklı görev profillerinde kullanılabiliyor.
|Özellik
|Değer
|Uzunluk
|14,5 metre
|Kanat Açıklığı
|10 metre
|Yükseklik
|3,5 metre
|Azami Kalkış Ağırlığı
|8.500 kg
|Faydalı Yük Kapasitesi
|1.500 kg
|Azami Hız
|0,9 Mach
|Seyir Hızı
|0,6 Mach
|Havada Kalma Süresi
|3+ saat
|Operasyonel İrtifa
|25.000 feet
|Servis Tavanı
|40.000 feet
|Motor
|Turbofan
KIZILELMA'da elektro-optik hedefleme sistemi, kızılötesi arama ve takip sistemi (IRST) ve çok modlu AESA radar gibi sistemlerin kullanılıyor. Özellikle AESA radar entegrasyonu, uçağın hava hedeflerini tespit etme, takip etme ve hava-hava görevlerini gerçekleştirme kabiliyetleri açısından kritik önem taşıyor.
KIZILELMA'nın geliştirme süreci
Bayraktar KIZILELMA'nın kavramsal tasarım görselleri ilk kez 20 Temmuz 2021'de kamuoyuyla paylaşıldı. 12 Mart 2022'de üretim hattına giren platform, geliştirme takviminde öngörülen hedefin önüne geçerek 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
KIZILELMA, 24 Nisan 2023'te Bayraktar AKINCI TİHA ile yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. Bu uçuş, iki insansız hava aracının birlikte görev yapabilmesi açısından önemli bir gösterim oldu.
KIZILELMA, GÖKDOĞAN füzesiyle jet motorlu hedefi vurdu
Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme sürecindeki en önemli aşamalardan biri hava-hava muharebesi testleri oldu. Platform, 8 Ekim 2025'te TOLUN ve TEBER-82 mühimmatlarıyla ilk atış testlerini gerçekleştirdi. 17 Kasım 2025'te TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi'nin entegrasyonuyla yeni bir aşamaya geçildi.
20 Kasım 2025'te ise Türk Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 savaş uçağının katıldığı testte KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarını kullanarak hedef F-16'ya kilitlendi. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN hava-hava füzesiyle gerçekleştirilen simüle atışta hedefi başarıyla takip etti.
29 Kasım 2025'te Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte ise gerçek mühimmatla atış yapıldı. MURAD AESA radarının işaretlediği jet motorlu hedef uçak, GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle vuruldu. Baykar'ın açıklamasına göre bu başarıyla KIZILELMA, görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini imha eden dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu.
27 Aralık 2025'te gerçekleştirilen başka bir testte iki KIZILELMA prototipi, Baykar tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmalarını kullanarak yakın kol uçuşu yaptı. Bu test, birden fazla insansız savaş uçağının insan müdahalesi olmadan koordineli biçimde hareket edebilmesi açısından önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.
JET-230 süpersonik füze ve dahili mühimmat yuvası testleri
KIZILELMA'nın mühimmat entegrasyon çalışmaları 2026 yılında da devam etti. 20 Mayıs 2026'da İtalyan M-346 uçaklarıyla gerçekleştirilen otonom formasyon uçuşu, insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte görev yapabilmesine yönelik çalışmalarda yeni bir aşama oldu.
13 Temmuz 2026'da KIZILELMA S2 seri üretim modeli, ROKETSAN tarafından geliştirilen JET-230 süpersonik havadan karaya füze ile ilk atış testini gerçekleştirdi. Merzifon'da yapılan testte füze, belirlenen hedefi başarıyla vurdu.
Temmuz 2026'da gerçekleştirilen bir diğer önemli test ise dahili mühimmat yuvasından yapılan atışlar oldu. KIZILELMA S2, 25 Temmuz'da dahili silah istasyonunda taşıdığı ROKETSAN üretimi TEBER-82, 28 Temmuz'da ise ASELSAN üretimi TOLUN mühimmatıyla atış gerçekleştirdi. Her iki mühimmat da belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.
Dahili mühimmat yuvası, KIZILELMA'nın düşük radar görünürlüğü hedefi açısından önemli bir tasarım özelliği. Mühimmatların gövde içerisinde taşınması, uçağın radar kesit alanının azaltılmasına yardımcı olurken yoğun hava savunma sistemlerinin bulunduğu bölgelerde görev yapabilme potansiyelini artırıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: