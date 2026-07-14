Bayraktar KIZILELMA, süpersonik füzeyle denizdeki hedefi vurdu

Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ROKETSAN tarafından geliştirilen JET-230 havadan karaya süpersonik füze ile ilk atış testini başarıyla tamamladı. Test kapsamında füze, 120 kilometrenin üzerindeki menzilden ateşlenerek deniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu.
JET-230 ile ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi
Atış testinde görev alan S2 kuyruk numaralı seri üretim Bayraktar KIZILELMA, 8 Temmuz'da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak Merzifon'daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'na intikal etti.
Milli mühimmat entegrasyonu genişliyor
Test faaliyetini yöneten Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, başarılı atışın ardından ekibi tebrik ederek, "Bir kilometre taşı daha tamamlanmış oldu. Yürekten tebrik ediyorum sizleri arkadaşlar." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bayraktar KIZILELMA, daha önce de GÖKDOĞAN hava-hava füzesi, TOLUN, TEBER-82, KGK ve LGK-82 mühimmatlarıyla gerçekleştirilen atış testlerini başarıyla tamamlamıştı. JET-230 süpersonik füzesinin de başarıyla entegre edilmesiyle birlikte KIZILELMA'nın milli mühimmat yelpazesi daha da genişledi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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