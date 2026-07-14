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    Bayraktar KIZILELMA, süpersonik füzeyle denizdeki hedefi vurdu

    Bayraktar KIZILELMA, ROKETSAN'ın geliştirdiği JET-230 süpersonik havadan karaya füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Füze, 120 kilometrenin üzerindeki menzilden hedefi tam isabet vurdu.

    Bayraktar KIZILELMA, süpersonik füzeyle denizdeki hedefi vurdu Tam Boyutta Gör

    Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ROKETSAN tarafından geliştirilen JET-230 havadan karaya süpersonik füze ile ilk atış testini başarıyla tamamladı. Test kapsamında füze, 120 kilometrenin üzerindeki menzilden ateşlenerek deniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu.

    JET-230 ile ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

    Atış testinde görev alan S2 kuyruk numaralı seri üretim Bayraktar KIZILELMA, 8 Temmuz'da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak Merzifon'daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'na intikal etti.

    kızılelma süpersonik füze tesi Tam Boyutta Gör
    Hazırlık ve doğrulama çalışmalarının ardından KIZILELMA, 11 Temmuz'da kanatlarının altında iki adet JET-230 süpersonik füze ile yeniden havalandı. Test uçuşunda deniz üzerindeki hedefe yönelen insansız savaş uçağı, JET-230 füzesini 120 kilometrenin üzerindeki menzilden başarıyla ateşledi ve hedefi tam isabetle vurdu. Bu testle birlikte Bayraktar KIZILELMA'nın havadan karaya süpersonik mühimmatlarla kritik görevler icra edebilme kabiliyeti de başarıyla doğrulanmış oldu.

    Milli mühimmat entegrasyonu genişliyor

    Test faaliyetini yöneten Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, başarılı atışın ardından ekibi tebrik ederek, "Bir kilometre taşı daha tamamlanmış oldu. Yürekten tebrik ediyorum sizleri arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Bayraktar KIZILELMA, daha önce de GÖKDOĞAN hava-hava füzesi, TOLUN, TEBER-82, KGK ve LGK-82 mühimmatlarıyla gerçekleştirilen atış testlerini başarıyla tamamlamıştı. JET-230 süpersonik füzesinin de başarıyla entegre edilmesiyle birlikte KIZILELMA'nın milli mühimmat yelpazesi daha da genişledi.

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