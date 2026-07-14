Bayraktar KIZILELMA, süpersonik füzeyle denizdeki hedefi vurdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ROKETSAN tarafından geliştirilen JET-230 havadan karaya süpersonik füze ile ilk atış testini başarıyla tamamladı. Test kapsamında füze, 120 kilometrenin üzerindeki menzilden ateşlenerek deniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu.

JET-230 ile ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Atış testinde görev alan S2 kuyruk numaralı seri üretim Bayraktar KIZILELMA, 8 Temmuz'da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak Merzifon'daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'na intikal etti.

Tam Boyutta Gör Hazırlık ve doğrulama çalışmalarının ardından KIZILELMA, 11 Temmuz'da kanatlarının altında iki adet JET-230 süpersonik füze ile yeniden havalandı. Test uçuşunda deniz üzerindeki hedefe yönelen insansız savaş uçağı, JET-230 füzesini 120 kilometrenin üzerindeki menzilden başarıyla ateşledi ve hedefi tam isabetle vurdu. Bu testle birlikte Bayraktar KIZILELMA'nın havadan karaya süpersonik mühimmatlarla kritik görevler icra edebilme kabiliyeti de başarıyla doğrulanmış oldu.

Milli mühimmat entegrasyonu genişliyor

Test faaliyetini yöneten Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, başarılı atışın ardından ekibi tebrik ederek, "Bir kilometre taşı daha tamamlanmış oldu. Yürekten tebrik ediyorum sizleri arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın elektromanyetik topu ilk kez açık alanda ateşlendi 22 sa. önce eklendi

Öte yandan Bayraktar KIZILELMA, daha önce de GÖKDOĞAN hava-hava füzesi, TOLUN, TEBER-82, KGK ve LGK-82 mühimmatlarıyla gerçekleştirilen atış testlerini başarıyla tamamlamıştı. JET-230 süpersonik füzesinin de başarıyla entegre edilmesiyle birlikte KIZILELMA'nın milli mühimmat yelpazesi daha da genişledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Bayraktar KIZILELMA, süpersonik füzeyle denizdeki hedefi vurdu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: