Bayraktar KIZILELMA’ya radar tehditlerine karşı aktif koruma

Türkiye’nin insansız savaş uçağı projesi Bayraktar KIZILELMA, görev kabiliyetini artıracak yeni bir elektronik harp yeteneği kazandı. ASELSAN tarafından geliştirilen FEWS-U Elektronik Harp Süiti, platforma entegre edilerek ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Böylece KIZILELMA’nın modern hava harp sahasındaki beka seviyesi önemli ölçüde yükseltildi.
FEWS-U göreve hazır
Bu kapsamda açıklama yapan Aselsan CEO’su Ahmet Akyol şu ifadeleri kullandı: “Milli gururumuz Bayraktar KIZILELMA için geliştirilen ASELSAN FEWS-U Elektronik Harp Süiti, KIZILELMA’ya hava savunma sistemleri ve füze tehditlerine karşı gelişmiş elektronik harp koruması kazandırarak görev bekasını en üst seviyeye taşıyacak. Dünyada insansız savaş uçakları için geliştirilen ilk elektronik harp süitlerinden biri olan FEWS-U, tehditleri algılayan, analiz eden ve etkisiz hale getiren yetenekleriyle KIZILELMA’nın sahadaki görünmez kalkanı olacak.”
vay be gayet iyi