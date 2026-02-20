Giriş
    Bayraktar KIZILELMA’ya radar tehditlerine karşı aktif koruma

    Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN’ın FEWS-U Elektronik Harp Süiti ile güçlendirildi. 360 derece kapsama ve hızlı tehdit tespiti sunan sistem ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

    Bayraktar KIZILELMA’ya radar tehditlerine karşı aktif koruma Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin insansız savaş uçağı projesi Bayraktar KIZILELMA, görev kabiliyetini artıracak yeni bir elektronik harp yeteneği kazandı. ASELSAN tarafından geliştirilen FEWS-U Elektronik Harp Süiti, platforma entegre edilerek ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Böylece KIZILELMA’nın modern hava harp sahasındaki beka seviyesi önemli ölçüde yükseltildi.

    FEWS-U göreve hazır

    Bayraktar KIZILELMA’ya radar tehditlerine karşı aktif koruma Tam Boyutta Gör
    ASELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre FEWS-U Elektronik Harp Süiti operasyonel kullanıma hazır hale getirildikten sonra Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA platformuna entegre edildi. Sistem, entegrasyonun ardından gerçekleştirilen ilk uçuş testinde başarılı sonuç verdi.
    Bayraktar KIZILELMA’ya radar tehditlerine karşı aktif koruma Tam Boyutta Gör
    FEWS-U’nun öne çıkan teknik özellikleri arasında 360 derece kapsama alanı, yüksek doğrulukta tehdit yönü tespiti ve hızlı tehdit tespit ile teşhis kabiliyeti bulunuyor. Bu yetenekler, platformun çevresindeki radar tehditlerini anlık olarak algılayıp değerlendirmesine imkan tanıyor.
    Bayraktar KIZILELMA’ya radar tehditlerine karşı aktif koruma Tam Boyutta Gör
    FEWS-U Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi, özellikle modern hava savunma ortamlarında insansız hava araçlarının karşı karşıya kaldığı radar tehditlerine karşı geliştirilmiş durumda. Sistem, hava aracını hedef alan radar sinyallerini tespit ediyor, tehdit türünü analiz ediyor ve uygun elektronik karşı tedbirleri devreye alıyor.

    Bu kapsamda açıklama yapan Aselsan CEO’su Ahmet Akyol şu ifadeleri kullandı: “Milli gururumuz Bayraktar KIZILELMA için geliştirilen ASELSAN FEWS-U Elektronik Harp Süiti, KIZILELMA’ya hava savunma sistemleri ve füze tehditlerine karşı gelişmiş elektronik harp koruması kazandırarak görev bekasını en üst seviyeye taşıyacak. Dünyada insansız savaş uçakları için geliştirilen ilk elektronik harp süitlerinden biri olan FEWS-U, tehditleri algılayan, analiz eden ve etkisiz hale getiren yetenekleriyle KIZILELMA’nın sahadaki görünmez kalkanı olacak.”

