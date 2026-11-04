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    Bayraktar TB2, FPV kamikaze dronları havadan bırakarak hedefleri vurdu

    Bayraktar TB2, Skydagger FPV kamikaze dronları havadan bırakarak hedefleri tam isabetle vurdu. Test, FPV dronların menzilini binlerce kilometreye çıkarabilecek yeni bir kabiliyeti ortaya koydu.

    Bayraktar TB2, bu sefer FPV kamikaze dronlarla vurdu Tam Boyutta Gör

    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, Skydagger FPV kamikaze dronlarıyla gerçekleştirdiği testte belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu. Test, FPV dronların SİHA üzerinden bırakılarak daha uzak mesafelere ulaştırılabileceğini gösterdi.

    16 FPV dronla havalandı

    Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden 16 adet Skydagger FPV kamikaze dronla havalanan Bayraktar TB2, test sahasına intikal etti. Burada SİHA üzerinden iki FPV dron bırakıldı.

    Bayraktar TB2 üzerinden kurulan haberleşme bağlantısı sayesinde FPV dronlar, yerden bağımsız operatörler tarafından kontrol edildi. Test kapsamında belirlenen hedefler iki dron tarafından tam isabetle vuruldu.

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, testin muharebe sahasındaki FPV dron kullanımına yeni bir boyut kazandırabileceğini belirtti.

    Bayraktar, ortalama 15 kilometre menzile sahip FPV dronların Bayraktar TB2 entegrasyonuyla binlerce kilometre uzaktaki hedeflere erişebileceğini ifade etti. Havadan haberleşme rölesi görevi de üstlenen Bayraktar TB2'nin 16 FPV dron taşıma kabiliyetiyle muharebe sahasında yeni bir kullanım doktrininin önünü açabileceğini vurguladı.

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