Bayraktar TB2’ye yeni yetenek: ANTIDOT ve FULMAR sahada test edildi

Bayraktar TB2’lere entegre edilen ANTIDOT 2ES 100 Elektronik Destek (ED) Podu, ANTIDOT 2EA 200 Elektronik Harp (EH) Podu ve FULMAR 200 Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Podu, Konya’daki demo faaliyetinde koordineli olarak kullanıldı.
Faaliyet kapsamında iki Bayraktar TB2 farklı görev yükleriyle donatıldı. Birinci platformda ANTIDOT 2ES 100 ve ANTIDOT 2EA 200 podları, diğer platformda ise FULMAR 200 podu kullanıldı. Sistemler, keşif ve gözetleme ile elektronik harp kabiliyetlerini aynı operasyonel senaryoda bir araya getirdi.
Radar tespiti ve elektronik taarruz gerçekleştirildi
İkinci aşamada ANTIDOT sistemi farklı bir hedefi tespit etti ve konumunu belirledi. Elde edilen hedef konum bilgisi FULMAR 200 sistemine aktarıldı. FULMAR 200, bu veriler doğrultusunda yüksek çözünürlüklü SAR görüntüsü oluşturarak hedefin konumunuyüksek hassasiyetle belirledi.
Testler sonucunda iki Bayraktar TB2 üzerinde hedef tespiti, konum belirleme, elektronik taarruz ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme kabiliyetleri tek bir operasyonel döngüde sergilendi. ANTIDOT sistemi, TB2 platformunda gerçek radar sistemlerine karşı ilk kez test edildi.
ANTIDOT ve FULMAR neler sunuyor?
Pod, kullanıcı tarafından gerekli görülen verileri hava aracının haberleşme bandı üzerinden anlık olarak yer kontrol istasyonuna aktarabiliyor. Böylece hava platformunun görev sırasında elde ettiği elektronik istihbarat bilgilerinin yer birimlerine iletilmesi sağlanıyor.
ANTIDOT 2EA 200, düşman hava savunma sistemlerini ve bu sistemlerin bulunduğu yönü tespit edebiliyor. Arama ve takip radarlarının sinyal özelliklerini ayrıntılı şekilde ölçen pod, elde ettiği verileri tehditlerin teşhis edilmesinde kullanıyor. Tam otonom çalışma yeteneğine sahip sistem, önceden yüklenen elektronik taarruz tekniklerini kullanarak hava savunma radarlarına karşı elektronik taarruz gerçekleştirebiliyor.