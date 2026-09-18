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    Bayraktar TB2’ye yeni yetenek: ANTIDOT ve FULMAR sahada test edildi

    Bayraktar TB2, Konya’da düzenlenen demoda ANTIDOT ve FULMAR podlarıyla radar tespiti, elektronik taarruz ve yüksek çözünürlüklü SAR görüntüleme yeteneklerini 18 ülkeden heyete sergiledi.

    Bayraktar TB2’ye yeni yetenek: ANTIDOT ve FULMAR test edildi Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, ASELSAN imzalı ANTIDOT 2ES 100, ANTIDOT 2EA 200 ve FULMAR 200 podlarıyla Konya’da düzenlenen demo gösteriminde görev yaptı. 18 ülkeden savunma heyetlerinin katıldığı etkinlikte elektronik destek, elektronik taarruz ve yüksek çözünürlüklü radar görüntüleme kabiliyetleri sergilendi.

    Elektronik harp ve SAR gösterimi

    Bayraktar TB2’lere entegre edilen ANTIDOT 2ES 100 Elektronik Destek (ED) Podu, ANTIDOT 2EA 200 Elektronik Harp (EH) Podu ve FULMAR 200 Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Podu, Konya’daki demo faaliyetinde koordineli olarak kullanıldı.

    Faaliyet kapsamında iki Bayraktar TB2 farklı görev yükleriyle donatıldı. Birinci platformda ANTIDOT 2ES 100 ve ANTIDOT 2EA 200 podları, diğer platformda ise FULMAR 200 podu kullanıldı. Sistemler, keşif ve gözetleme ile elektronik harp kabiliyetlerini aynı operasyonel senaryoda bir araya getirdi.

    Radar tespiti ve elektronik taarruz gerçekleştirildi

    Bayraktar TB2’ye yeni yetenek: ANTIDOT ve FULMAR test edildi Tam Boyutta Gör
    İlk testte ANTIDOT sistemi, uçuş sırasında bir hedef radarını tespit ederek konumunu belirledi. ANTIDOT 2ES 100 elektronik destek podunun elde ettiği hedef verileri aktarılmasının ardından ANTIDOT 2EA 200 ile elektronik taarruz uygulandı. Bu süreçte elektronik harp sistemleriyle donatılan Bayraktar TB2’nin radar tarafından tespit edilmeden hedefe yaklaşması amaçlandı.

    İkinci aşamada ANTIDOT sistemi farklı bir hedefi tespit etti ve konumunu belirledi. Elde edilen hedef konum bilgisi FULMAR 200 sistemine aktarıldı. FULMAR 200, bu veriler doğrultusunda yüksek çözünürlüklü SAR görüntüsü oluşturarak hedefin konumunu yüksek hassasiyetle belirledi.

    Testler sonucunda iki Bayraktar TB2 üzerinde hedef tespiti, konum belirleme, elektronik taarruz ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme kabiliyetleri tek bir operasyonel döngüde sergilendi. ANTIDOT sistemi, TB2 platformunda gerçek radar sistemlerine karşı ilk kez test edildi.

    ANTIDOT ve FULMAR neler sunuyor?

    Bayraktar TB2’ye yeni yetenek: ANTIDOT ve FULMAR test edildi Tam Boyutta Gör
    ANTIDOT 2ES 100, hava savunma sistemlerine ait radar sinyallerini algılamak ve analiz etmek üzere geliştirilen elektronik destek sistemi olarak görev yapıyor. Sistem, tehdit radarlarının sinyallerini algılama, kimliklendirme, sayısal sinyal kaydı alma, yön bulma ve konum belirleme yeteneklerine sahip.

    Pod, kullanıcı tarafından gerekli görülen verileri hava aracının haberleşme bandı üzerinden anlık olarak yer kontrol istasyonuna aktarabiliyor. Böylece hava platformunun görev sırasında elde ettiği elektronik istihbarat bilgilerinin yer birimlerine iletilmesi sağlanıyor.

    Bayraktar TB2’ye yeni yetenek: ANTIDOT ve FULMAR test edildi Tam Boyutta Gör
    ANTIDOT 2EA 200 ise insansız hava araçlarına entegre edilebilen elektronik harp sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem, elektronik destek ve elektronik taarruz kabiliyetlerini aynı yapı içerisinde sunuyor.

    ANTIDOT 2EA 200, düşman hava savunma sistemlerini ve bu sistemlerin bulunduğu yönü tespit edebiliyor. Arama ve takip radarlarının sinyal özelliklerini ayrıntılı şekilde ölçen pod, elde ettiği verileri tehditlerin teşhis edilmesinde kullanıyor. Tam otonom çalışma yeteneğine sahip sistem, önceden yüklenen elektronik taarruz tekniklerini kullanarak hava savunma radarlarına karşı elektronik taarruz gerçekleştirebiliyor.

    Bayraktar TB2’ye yeni yetenek: ANTIDOT ve FULMAR test edildi Tam Boyutta Gör
    FULMAR 200, insanlı ve insansız hava araçlarında keşif ve gözetleme görevleri için geliştirilen yeni nesil bir sentetik açıklıklı radar (SAR) sistemi olarak konumlanıyor. Hafif ve kompakt yapıya sahip olan pod, düşük güç tüketimiyle çalışacak şekilde tasarlanıyor. Sistem, gece ve gündüz, her türlü hava koşulunda Spotlight ve Stripmap SAR modlarında görev yapabiliyor. AESA mimarisine sahip keşif ve gözetleme radar sistemi, yüksek çözünürlüklü radar görüntülerinin elde edilmesini sağlıyor. FULMAR 200, hava platformlarının kanat altına veya gövdesine entegre edilebiliyor. Bu tasarım sayesinde sistem, elektro-optik/kızılötesi (EO/IR) kameralarla birlikte kullanılabiliyor.

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