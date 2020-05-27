Bayram Kampanyası

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Bayram geldiğinde yanında indirim ve fırsatlarıyla beraber geliyor.Konsol zamlarından sonra bilgisayar satın almak için en doğru zamanlardan birine geldik gelin bayram kampanyasına beraber bakalım.

Doğru donanım ve ekipmanları nasıl seçerim?



İndirim oranı tabii ki en önemli etkenlerden biridir fakat senenin son kampanyası olduğu için ve sonraki indirim tarihine daha büyük bir aralık olduğu için ihtiyaçlarımızı sıralamamız daha önemli eğer performans olarak bizi aşağı çeken bir parçamız varken daha üst bir modele geçmen mantıklı iken kozmetik olarak bir yükseltme yapmak ilk tercihiniz olmamalı.



Sonra satın alsam olmaz mı?



Konsollara gelen son vergilerden sonra bilgisayar ve hazır sistem almak çok daha mantıklı bir konumda olmaya başladı hem oyun sayısını çok olması hem de ücretsiz çok fazla oyun olması bilgisayar satın almaya her geçen gün daha mantıklı bir tercih yapıyor.



Hazır bilgisayar satın almalı mıyım?



Eğer size en uygun bilgisayarı bulduysanız hazır sistemleri düşünmeden alabilirsiniz artık seçenekleri çok fazla artmış durumda hatta Itopya’da artık monitör dahil isterseniz ekipmanları bile tek seferde alabildiğiniz hazır bilgisayarlar bulunmaktadır.



Oyuncu ekipmanlarının sadece ışık ve kozmetikten oluştuğu düşünenler mevcut hala fakat bu algının kırılması gerektiğinin farkındasınızdır internet “144 Hz vs 60 Hz” karşılaştırmaları konusunda çok fazla kıyaslama yapmıştır farkını kendiniz görmek isterseniz youtube üzerinden ufak bir arama yeterli aynı zamanda Mouse tarafında makro tuşların işimizi kolaylaştırması uzun komboları tek tuşla yapmamız mekanik klavyelerin çok daha hızlı tepki sürelerinin olduğunu biliyoruz.

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