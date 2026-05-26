Bu listemizde, dokuz günlük bayram tatili sırasında başlayıp bitirebileceğiniz izlemeye değer dizileri derledik. Bunu yaparken, hem bir çırpıda bitirilebilecek mini dizilere, hem de daha yolun başında olan, dokuz günlük bu tatilde arayı kapatıp güncele yetişebileceğiniz yeni yapımlara yer verdik.
Bayram tatilinde başlayıp bitirebileceğiniz 10 dizi
İşte bayram tatili sırasında başlayıp bitirebileceğiniz, hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanmış 10 şahane dizi:
1️⃣ Shogun
- Sezon ve Bölüm Sayısı: 1 sezon - 10 bölüm
- Yayın tarihi: 2024 -
- Tür: Tarihi, Drama
- IMDb puanı: 8.6
- İzlenebileceği Platform: Disney+
Dizi, gemisi Japonya kıyılarında karaya oturan İngiliz bir denizcinin, yabancısı olduğu bu topraklardaki iktidar mücadelesinin içine çekilmesini anlatıyor. Bu denizcinin kendisine sağladığı bilgilerin düşmanlarına karşı verdiği mücadelede dengeleri değiştirebileceğini fark eden Lord Yoshii Toranaga, kültürlerine yabancı olan bu Avrupalıyı hanesine kabul ederek, sadakatlerin her an sınandığı riskli bir güç mücadelesine giriyor.
2️⃣ Chernobyl
- Sezon ve Bölüm Sayısı: Mini Dizi - 5 bölüm
- Yayın tarihi: 2019
- Tür: Tarihi,Drama, Felaket
- IMDb Puanı: 9.3
- İzlenebileceği Platform: HBO Max ve TV+
Dizi, 1986'da Çernobil'de yaşanan nükleer felaketi neredeyse bir belgesel gerçekçiliğinde ekrana taşıyor. Kurduğu gerçekçi atmosfer sayesinde izleyicileri adeta o felaketin içine atan Chernobyl, En İyi Mini Dizi dâhil 10 dalda Emmy'ye layık görüldü. Mini dizinin oyuncu kadrosunda Stellan Skarsgård, Jared Harris, Emily Watson, Jessie Buckley gibi isimler yer alıyor.
3️⃣ Firefly
- Sezon ve Bölüm Sayısı: 1 sezon - 14 bölüm
- Yayın tarihi: 2002-2003
- Tür: Bilim-Kurgu, Macera, Komedi
- IMDb puanı: 8.9
- İzlenebileceği platform: Disney+
Western türünden de beslenen Firefly, insanlığın galaksi boyunca yeni gezegenlere yayıldığı bir gelecekte geçiyor. Galaksiyi kontrol eden merkezi hükümete karşı verilen bağımsızlık savaşını kaybetmiş eski bir asker olan Kaptan Malcolm Reynolds, Serenity adlı uzay gemisinde mürettebatıyla birlikte kaçakçılık yaparak hayatta kalmaya çalışıyor. Serenity ekibinin aldığı yeni bir iş, onları baskıcı yönetimle bir kez daha karşı karşıya getirirken, tüm galaksi için ciddi sonuçları olacak bir maceraya sürüklüyor. Dizi ilk sezonun ardından iptal edilince hikâye yarım kalmış olsa da daha sonra Serenity adlı bir film çekilerek bu hikâye tamamlandı.
4️⃣ Adolescence
- Sezon ve Bölüm Sayısı: Mini Dizi - 4 bölüm
- Yayın tarihi: 2025
- Tür: Drama, Suç
- IMDb Puanı: 8.1
- İzlenebileceği Platform: Netflix
Başarılı oyuncu Stephen Graham'in başrolünü üstlendiği dizi, 13 yaşındaki bir öğrenicinin sınıf arkadaşını öldürmekle suçlanması üzerine yaşananları konu alıyor. Bu cinayet tüm kasabada şok etkisi yaratırken, çocuğun ailesi, öğretmenleri ve soruşturmayı yürüten polisler gerçekte ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Stephen Graham dizide suçlanan çocuğun babasına hayat veriyor.
5️⃣ Utopia
- Sezon ve Bölüm Sayısı: 2 sezon - 12 bölüm
- Yayın tarihi: 2013-2014
- Tür: Gizem, Suç, Gerilim
- IMDb puanı: 8.4
- İzlenebileceği platform: -
Dennis Kelly'nin yaratıcısı olduğu dizi, “Utopia Experiments” adlı gizemli bir çizgi romanın peşine düşen bir grup insanı merkezine alıyor. Bu çizgi romanın gelecekte yaşanacak küresel felaketleri önceden haber verdiğine inanan karakterler, kısa süre içinde kendilerini gölgeler içinde hareket eden karanlık bir organizasyonun hedefi hâlinde buluyor. Komplo teorileriyle gerçekliğin iç içe geçtiği Utopia, karanlık mizahı ve stilize anlatımıyla hem rahatsız edici hem de büyüleyici bir deneyim sunuyor.
6️⃣ Taboo
- Sezon ve Bölüm Sayısı: 1 sezon - 8 bölüm
- Yayın tarihi: 2017
- Tür: Drama, Gerilim
- IMDb puanı: 8.3
- İzlenebileceği platform: -
Taboo, 19. yüzyılın başında Londra'ya dönüp, babasının kendisine miras bıraktığı topraklar için İngiltere'nin en güçlü ve tehlikeli adamları ile karşı karşıya gelen James Delaney'nin hikayesini anlatıyor. Dizi, büyü ve okült dünyasından da unsurlar barındırıyor.
7️⃣ A Knight of the Seven Kingdoms
- Sezon ve Bölüm Sayısı: 1 sezon - 6 bölüm
- Yayın tarihi: 2026 -
- Tür: Fantastik, Macera, Drama
- IMDb puanı: 8.7
- İzlenebileceği platform: HBO Max ve TV+
George R.R. Martin'in Game of Thrones'un (Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin) uzantısı olarak yazdığı Dunk & Egg kitaplarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms, A Knight of the Seven Kingdoms, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan Dunk & Egg serisi, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in (Aegon V Targaryen) maceralarını anlatıyor.
8️⃣ IT: Welcome to Derry
- Sezon ve Bölüm Sayısı: 1 sezon - 8 bölüm
- Yayın tarihi: 2026 -
- Tür: Korku, Fantastik
- IMDb puanı: 7.9
- İzlenebileceği platform: HBO Max ve TV+
Stephen King’in ikonik korku romanı IT'in geçmişine ışık tutan IT: Welcome To Derry, izleyicileri 1962'ye, yani filmlerde anlatılan olayların 27 yıl öncesine götürüyor. Hikâye yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada geçiyor. Bu kez hikâyenin merkezinde yeni karakterler yer alıyor. Ancak Pennywise'a filmlerde olduğu gibi yine Bill Skarsgård hayat veriyor. Zaten diziyi de filmlerle aynı ekip hazırladı.
9️⃣ Rome
- Sezon ve Bölüm Sayısı: 2 sezon - 22 bölüm
- Yayın tarihi: 2026 -
- Tür: Tarihi, Savaş, Drama
- IMDb puanı: 8.7
- İzlenebileceği platform: HBO Max ve TV+
Rome, adından da anlaşılacağı üzere Antik Roma'dan geçiyor ve Roma İmparatorluğu'nun cumhuriyetten impartorluğa geçtiği döneme odaklanıyor. Julius Caesar, Brutus, Marcus Antonius gibi karakterlerin de dâhil olduğu hikâyenin merkezinde iki Roma askeri yer alıyor. Roma'daki politik çalkantılar sırasında bu iki asker birlikte bir maceradan diğerine atılırken, Antik Roma'daki hayat da gözler önüne seriliyor. Rome, çekildiği dönem için alışılmadık derece büyük bir bütçeye sahipti. Biraz da bu yüzden 2. sezonun ötesine geçemedi. Bu yüzden hikâye yarıda kalmış olsa da Rome bugün hâlâ şans verilmesi gereken tarihi diziler arasında yer alıyor.
🔟 MobLand
- Sezon ve Bölüm Sayısı: 1 sezon - 10 bölüm
- Yayın tarihi: 2025 -
- Tür: Suç, Drama
- IMDb Puanı: 8.3
- İzlenebileceği Platform: TOD
MobLand sadece Guy Ritchie'nin imzasını taşımasıyla değil, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği dizide usta oyuncular Pierce Brosnan ve Helen Mirren da rol alıyor. Brosnan, Avrupa'da güç sahibi olan bir suç ailesinin başındaki isme hayat verirken, Mirren onun eşini canlandırıyor. Tom Hardy ise bu aile için fedailik yapan bir suçluya hayat veriyor.
