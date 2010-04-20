Bazı Nokia N86 kullanıcıları microUSB portuyla alakalı problem mi yaşıyor?

Nokia'nın 8 megapiksel kameralı ilk cep telefonu ünvanını taşıyan ve TIPA tarafından ''en iyi mobil görüntüleme cihazı'' ödülüne layık görülen N86 modelinde son günlerde microUSB portuyla alakalı kullanıcı şikayetlerinin, geri dönüşlerin arttığını bazı bayiler ve tamir merkezleri iddia etmekte. Problemin temel nedeni ise tahmin edilenin aksine yazılımsal değil donanımsal. Kullanıcılar şarj cihazını telefona takmaya çalışırken microUSB portu telefonun içine doğru göçüyor.

Şubat ayında da Nokia'nın amiral gemisi N900 ile ilgili çeşitli problemler rapor edilmişti. N900'ün şarj cihazı telefonun microUSB portunu o kadar sıkı kavrıyordu ki şarj cihazıyla bağlantıyı kesmeye çalışırken port da beraberinde geliyordu. Mark Pollak, problemin geniş çaplı olduğunu ve Nokia'nın herhangi bir adım atıyor gibi görünmediğini söylüyor. Diğer yandan Nokia sözcüsü, Nokia Care veya Nokia destek merkezinde N86'nın şarj girişine dair şikayet olmadığını ifade etmesi akıllarda soru işaretleri bırakmakta.

http://www.mobilenewscwp.co.uk/News/465444/nokia_n86_hit_by_hardware_faults.html