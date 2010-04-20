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Bazı Nokia N86 kullanıcıları microUSB portuyla alakalı problem mi yaşıyor?

9 yıl
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6
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın 8 megapiksel kameralı ilk cep telefonu ünvanını taşıyan ve TIPA tarafından ''en iyi mobil görüntüleme cihazı'' ödülüne layık görülen N86 modelinde son günlerde microUSB portuyla alakalı kullanıcı şikayetlerinin, geri dönüşlerin arttığını bazı bayiler ve tamir merkezleri iddia etmekte. Problemin temel nedeni ise tahmin edilenin aksine yazılımsal değil donanımsal. Kullanıcılar şarj cihazını telefona takmaya çalışırken microUSB portu telefonun içine doğru göçüyor.

Şubat ayında da Nokia'nın amiral gemisi N900 ile ilgili çeşitli problemler rapor edilmişti. N900'ün şarj cihazı telefonun microUSB portunu o kadar sıkı kavrıyordu ki şarj cihazıyla bağlantıyı kesmeye çalışırken port da beraberinde geliyordu. Mark Pollak, problemin geniş çaplı olduğunu ve Nokia'nın herhangi bir adım atıyor gibi görünmediğini söylüyor. Diğer yandan Nokia sözcüsü, Nokia Care veya Nokia destek merkezinde N86'nın şarj girişine dair şikayet olmadığını ifade etmesi akıllarda soru işaretleri bırakmakta.


http://www.mobilenewscwp.co.uk/News/465444/nokia_n86_hit_by_hardware_faults.html Yorum Yaz
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Batuist 9 yıl
Nokia'mı??? O ne??
:))
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Gubar-ı Gam 9 yıl
Haber olduğuna göre büyük sorun olması lazım ama n86 ana konusunda 1 kişi bile bundan şikayet etmedi..USB portu 1 gram bile oynamıyo değilki içine göçsün..Nasıl takıyolarsa şarj aletini artık..
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~YuSuFeLiLi~ 9 yıl
Bende araştıryorum şu an bu telfonu ve yabancı forumlarda denk gelmişti bu sorun.
Ama bu forumda rastlayan yok herhalde daha bu soruna-okuyabildiğim kadarıyla-
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