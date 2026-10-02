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    BDDK'dan cep telefonu kredilerinde yeni vade düzenlemesi

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımlarında tüketici kredisi vade sınırlarını değiştirirken, kredi kartlarında asgari ödeme tutarını yükseltti.

    bddk cep telefonu kredi vade sınırı değişti Tam Boyutta Gör
    2 Ekim 2026 tarihi itibarıyla akıllı telefon alımlarında tüketici kredisi vade sınırları ve kredi kartlarında asgari ödeme oranı değişti. Yeni düzenlemeyle, 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarında kredi vadesi 12 ay olacak. 40 bin liranın üzerindeki telefonlarda ise 3 ay olarak uygulanma kararı alındı.

    Cep telefonu kredilerinde vade sınırı değişti!

    BDDK'nın 11582 sayılı kararı kapsamında, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırları telefonun fiyatına göre yeniden belirlendi. Buna göre, fiyatı 40.000 TL ve altında olan cep telefonları için kredi vadesi 12 ay, 40.000 TL'nin üzerindeki cep telefonları için ise 3 ay olacak.

    Yenilenmiş cihazlarda farklı uygulama

    Yenilenmiş telefonlarda fiyat sınırı farklı. Fiyatı 50.000 TL ve altında olan yenilenmiş cep telefonlarında vade 12 ay, 50.000 TL üzerinde fiyat etiketine sahip telefonlarda ise 3 ay olarak uygulanacak.

    Cep telefonu kredi vade sınırları 2026
    Cihaz tutarı Kredi vade
    40 bin TL ve altı cep telefonu 12 ay tüketici kredisi
    40 bin TL üzeri cep telefonu 3 ay tüketici kredisi
    50 bin TL ve altı yenilenmiş telefon  12 ay tüketici kredisi
    50 bin TL üzeri yenilenmiş telefon 3 ay tüketici kredisi

    Kredi kartı ile telefon alımında değişiklik yok!

    Cep telefonu alımlarında kredi kartlarına ilişkin mevcut uygulamada ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yenilenmiş etiketi taşımayan cep telefonlarının kredi kartıyla alımında taksitlendirme yasağı devam edecek.

    Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu alımlarında ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksitlendirme uygulanmaya devam edecek.

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