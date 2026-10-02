BDDK'dan cep telefonu kredilerinde yeni vade düzenlemesi

Cep telefonu kredilerinde vade sınırı değişti!
BDDK'nın 11582 sayılı kararı kapsamında, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırları telefonun fiyatına göre yeniden belirlendi. Buna göre, fiyatı 40.000 TL ve altında olan cep telefonları için kredi vadesi 12 ay, 40.000 TL'nin üzerindeki cep telefonları için ise 3 ay olacak.
Yenilenmiş cihazlarda farklı uygulama
Yenilenmiş telefonlarda fiyat sınırı farklı. Fiyatı 50.000 TL ve altında olan yenilenmiş cep telefonlarında vade 12 ay, 50.000 TL üzerinde fiyat etiketine sahip telefonlarda ise 3 ay olarak uygulanacak.
|Cihaz tutarı
|Kredi vade
|40 bin TL ve altı cep telefonu
|12 ay tüketici kredisi
|40 bin TL üzeri cep telefonu
|3 ay tüketici kredisi
|50 bin TL ve altı yenilenmiş telefon
|12 ay tüketici kredisi
|50 bin TL üzeri yenilenmiş telefon
|3 ay tüketici kredisi
Kredi kartı ile telefon alımında değişiklik yok!
Cep telefonu alımlarında kredi kartlarına ilişkin mevcut uygulamada ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yenilenmiş etiketi taşımayan cep telefonlarının kredi kartıyla alımında taksitlendirme yasağı devam edecek.
Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu alımlarında ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksitlendirme uygulanmaya devam edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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