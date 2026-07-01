BDDK'dan "evim" sistemlerine düzenleme: Teslimat süresi uzadı!

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Tam Boyutta Gör Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman sektörüne yönelik önemli değişikliklere imza attı. Eminevim, Katılımevim, Fuzulev ve Birevim gibi tasarruf finansman şirketlerini ilgilendiren yeni düzenlemeyle erken teslimat koşulları sıkılaştırıldı. Artık müşterilerin finansmanı erken teslim alabilmesi için daha uzun süre beklemesi ve daha yüksek oranda ödeme yapması gerekecek.

Teslimat süresi uzadı, ödenecek para arttı

BDDK, finansmanın erken teslimine ilişkin süreyi değiştirdi. Buna göre daha önce en erken 150 gün (5 ay) olarak uygulanan süre 180 güne (6 ay) çıkarıldı. Böylece erken teslim uygulamasında esas alınan minimum bekleme süresi bir ay uzatılmış oldu. Başka bir ifadeyle, erken teslimat artık 6 aydan önce yapılamayacak.

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Teslim süresine ek olarak, finansmanın erken teslim edilebilmesi için esas alınan azami erken teslim oranı da yüzde 40'tan yüzde 45'e yükseltildi. Bu kapsamda, erken teslimattan yararlanabilmek için müşterinin tasarruf planındaki ödeme oranı artırılmış oldu.

Örneğin, daha önce 1 milyon TL finansman kullanan bir müşteri, 400 bin TL ödeme yaptıktan sonra en erken 5'inci ayda finansmanını teslim alabiliyordu. Yeni düzenlemeyle aynı finansman için 450 bin TL ödeme yapılması gerekecek ve teslimat en erken 6'ncı ayda gerçekleştirilebilecek.

Artan taksitli ödeme planlarına sınırlama

BDDK'nın getirdiği bir diğer değişiklik ise ödeme planlarını kapsıyor. Tasarruf finansman şirketleri, bazı kampanyalarda müşterilerin ilk aylarda daha düşük taksit ödemesini sağlarken, sonraki dönemlerde taksit tutarlarını önemli ölçüde artırabiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu uygulamaya sınır getirildi.

Buna göre, peşinat hariç olmak üzere ödeme planındaki en düşük taksit tutarı, en yüksek taksit tutarının üçte birinden daha düşük olamayacak. Böylece ödeme planlarında ilk ve son taksitler arasındaki büyük farkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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