BDDK'dan kredi kartlarına 'gece' kısıtlaması! NFC şartı geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dijital ortamda artan dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek için yeni önlemleri devreye aldı. Buna göre tüm bankalarda müşteriler gece yapacakları işlemlerde NFC teknolojisi ile doğrulama yapacak.

Limit değişikliği ve nakit avans işlemlerinde NFC doğrulaması zorunlu oldu

Dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek için saat 22.00 ile 06.00 arasında yapılacak çeşitli işlemler için çipli kimlik kartı ve NFC teknolojisi ile doğrulama işlemi zorunlu oluyor. Bu saatlerde limit değişikliği ve nakit avans işlemlerinde doğrulama talep edilecek. Doğrulama için çipli kimlik kartını telefona tutmanız istenecek. Telefonunda NFC özelliği olmayanlar veya çipli kimlik kartı olmayanlar işlem yapabilmek için saat 06.00’yı beklemek zorunda olacak.

BDDK bu tedbirin, gece saatlerinde yapılan işlemlerde kullanıcıların telefonlarına gönderilen bilgilendirme mesajlarının gözden kaçması ve sabah saatlerinde önlem almak için geç kalınması nedeniyle alındığını ifade ediyor.

