BDDK'dan kredi kartlarına 'gece' kısıtlaması! NFC şartı geldi

Limit değişikliği ve nakit avans işlemlerinde NFC doğrulaması zorunlu oldu
Dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek için saat 22.00 ile 06.00 arasında yapılacak çeşitli işlemler için çipli kimlik kartı ve NFC teknolojisi ile doğrulama işlemi zorunlu oluyor. Bu saatlerde limit değişikliği ve nakit avans işlemlerinde doğrulama talep edilecek. Doğrulama için çipli kimlik kartını telefona tutmanız istenecek. Telefonunda NFC özelliği olmayanlar veya çipli kimlik kartı olmayanlar işlem yapabilmek için saat 06.00’yı beklemek zorunda olacak.
BDDK bu tedbirin, gece saatlerinde yapılan işlemlerde kullanıcıların telefonlarına gönderilen bilgilendirme mesajlarının gözden kaçması ve sabah saatlerinde önlem almak için geç kalınması nedeniyle alındığını ifade ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: