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    BDDK ve SPK’dan finans piyasalarında dikkat çeken kararlar: Ara ödeme yapılacak

    BDDK, 3 banka ve 2 faktoring şirketinde yönetimi TMSF’ye devretti. SPK ise Tera Yatırım’ı durdurdu ve tasfiye sürecindeki fon yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme kararı aldı.

    BDDK ve SPK’dan finans piyasalarında dikkat çeken kararlar Tam Boyutta Gör
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kamuoyunda “fon soruşturması” olarak bilinen süreç kapsamında 3 banka ile 2 faktoring şirketinin yönetiminde TMSF’nin söz sahibi olmasını sağlayacak kararlar aldı. Kararla Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası ve Hedef Yatırım Bankası’ndaki bazı ortaklık hakları TMSF’ye devredilirken, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring’deki belirli payların da 6 ay içinde yeni sahiplerine devredilmesi kararlaştırıldı.

    TMSF’nin söz sahibi olacağı paylar belirlendi

    BDDK’nın kararına göre Destek Yatırım Bankası’nda nitelikli pay sahibi Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring’in yüzde 99,99 oranındaki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF’ye devredildi.

    Hedef Yatırım Bankası’nda ise Sibel Gökalp’in yüzde 10, Namık Kemal Gökalp’in yüzde 10, Hedef Holding’in yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın yüzde 30 oranındaki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF tarafından kullanılacak.

    Tera Yatırım Bankası’nda da Emre Tezmen’in yüzde 95 ve Oğuz Tezmen’in yüzde 0,01 oranındaki payları için aynı uygulamaya gidildi. Bu paylardan doğan temettü dışındaki ortaklık haklarının kullanılması TMSF’ye bırakıldı.

    Buradaki düzenleme, söz konusu payların mülkiyetinin doğrudan TMSF’ye geçtiği anlamına gelmiyor. TMSF, karar kapsamındaki paylardan doğan temettü dışındaki ortaklık haklarını kullanacak.

    Faktoring şirketlerindeki bazı paylar devredilecek

    BDDK, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'deki bazı payların ise belirli süre içerisinde yeni sahiplerine devredilmesine karar verdi.

    Altunç Kumova’nın yüzde 99,99 oranında sahibi olduğu Destek Holding’in Destek Finans Faktoring sermayesinde bulunan yüzde 73,81 oranındaki payların 6 ay içinde mevzuatta öngörülen şartları karşılayan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesi gerekiyor.

    Tera Finans Faktoring’de ise Emre Tezmen’in yüzde 53,01, Oğuz Tezmen’in ise yüzde 37 oranındaki paylarının yine 6 ay içinde uygun şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesi kararlaştırıldı.

    Bu devirler tamamlanıncaya kadar söz konusu paylara bağlı oy hakları TMSF tarafından kullanılacak.

    BDDK, karar kapsamındaki üç bankanın bankacılık sektörünün toplam aktifleri içindeki payının yüzde 0,22, iki faktoring şirketinin faktoring sektöründeki toplam aktifleri içindeki payının ise yüzde 1,45 olduğunu açıkladı.

    SPK, Tera Yatırım’ın faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

    BDDK ve SPK’dan finans piyasalarında dikkat çeken kararlar Tam Boyutta Gör
    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da 1 Ekim tarihli bülteninde sermaye piyasalarına ilişkin yeni kararlarını açıkladı. Kurul, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetlerini 30 Eylül saat 18.10 itibarıyla geçici olarak durdurdu.

    SPK ayrıca Tera Yatırım Menkul Değerler tarafından hukuka aykırı gerçekleştirilen iş ve işlemlerde sorumluluğu bulunduğunu belirttiği Emir Münir Sarpyener, Hayriye Car ve Hakan Gövdere’nin lisanslarını sürekli olarak iptal etti.

    Tasfiye edilen fonlarda 1 milyon liraya kadar ara ödeme

    SPK, tasfiye sürecindeki bazı yatırım fonlarının yatırımcılarına yönelik yeni bir ödeme düzenlemesi de yaptı. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecinde bulunan fonlarda, mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine nihai tasfiye sonucunda alacakları tutara mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılacak.

    Ara ödemenin hesaplanmasında her yatırımcı için Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında bulunan yatırımcılara bu tutarın tamamı ödenecek. Net yatırım tutarı 1 milyon lira veya üzerinde olan yatırımcılarda ise ara ödeme tutarı 1 milyon lirayla sınırlandırılacak.

    SPK, tasfiye sürecinin öncelikle unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan fonlardan başlatılmasını kararlaştırdı. Bu fonlar arasında da yatırımcı sayısı en yüksek olandan en düşük olana doğru ilerlenmesi öngörüldü.

    Ara ödeme karşılığında yatırımcılardan herhangi bir katılma payı iadesi alınmayacak. Katılma paylarının iadesi, nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilecek.

    Kurul ayrıca tasfiye kapsamında bulunmayan ancak 17 Eylül tarihli kararlar nedeniyle TEFAS ve TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan fonların, tasfiye süreci tamamlandıktan sonra yeniden işleme açılabilmesine karar verdi. Bu fonların ne zaman ve hangi koşullarla işleme açılacağı, fon portföyünün yapısı, likidite durumu, piyasa koşulları ve yatırımcıların menfaati dikkate alınarak ilgili portföy yönetim şirketi tarafından belirlenecek.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/spk-tasfiye-surecindeki-fonlara-iliskin-yeni-kararlar-aldi/4074379 https://aa.com.tr/tr/ekonomi/bddk-3-banka-ve-2-faktoring-sirketinin-yonetimlerini-tmsfye-devretti/4074024 https://aa.com.tr/tr/ekonomi/spk-tasfiye-surecindeki-fonlara-iliskin-yeni-kararlar-aldi/4074379 bir
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