Behzat Ç geri dönüyor: HBO Max yeni sezondan ilk görüntüleri ve detayları paylaştı

Orijinal seride ekibin nispeten daha sakin, düzenli ve kurallara uymaya çalışan ismi olan Cevdet, 'yılların acımasız davrandığı' ve 'travmatik olaylar yaşamış' biri olarak cinayet büroya dönüyor.
Şu sıralar Etimesgut Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu’nun hayat verdiği efsane cinayet büro amiri Behzat Ç., yine toplumsal meselelerle yoğrulmuş karanlık olayları aydınlatmaya çalışacak. Yeni sezona başlarken hikâye üç yıl ileri atlamış olacak.
Behzat Ç, Yakında Yeni Bölümleriyle HBO Max'te Olacak
HBO Max, çekimleri geçtiğimiz hafta başlayan 4. sezon için şimdilik "yakında" demekle yetindi. Ancak tanıtım kampanyasının artık yavaştan başlamış olması, yakında yayın tarihi hakkında daha net bilgiler duyacağımızın habercisi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş