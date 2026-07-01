Behzat Ç geri dönüyor: HBO Max yeni sezondan ilk görüntüleri ve detayları paylaştı

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Tam Boyutta Gör HBO Max, BluTV'den devraldığı Türk dizilerinden olan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"ni devam ettiriyor. Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan HBO Max Türkiye, bugün yeni sezondan ilk görüntüleri paylaştı. Bu paylaşımla birlikte yeni sezonun sürprizi de duyuruldu: Cevdet geri dönüyor!

Orijinal seride ekibin nispeten daha sakin, düzenli ve kurallara uymaya çalışan ismi olan Cevdet, 'yılların acımasız davrandığı' ve 'travmatik olaylar yaşamış' biri olarak cinayet büroya dönüyor.

Şu sıralar Etimesgut Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu’nun hayat verdiği efsane cinayet büro amiri Behzat Ç., yine toplumsal meselelerle yoğrulmuş karanlık olayları aydınlatmaya çalışacak. Yeni sezona başlarken hikâye üç yıl ileri atlamış olacak.

Temmuz ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 5 gün önce eklendi

Behzat Ç, Yakında Yeni Bölümleriyle HBO Max'te Olacak

HBO Max, çekimleri geçtiğimiz hafta başlayan 4. sezon için şimdilik "yakında" demekle yetindi. Ancak tanıtım kampanyasının artık yavaştan başlamış olması, yakında yayın tarihi hakkında daha net bilgiler duyacağımızın habercisi.

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Behzat Ç geri dönüyor: HBO Max yeni sezonu tanıttı

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