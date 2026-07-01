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    Behzat Ç geri dönüyor: HBO Max yeni sezondan ilk görüntüleri ve detayları paylaştı

    Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden Behzat Ç., 4. sezonuyla geri dönüyor. HBO Max yakında izleyici ile buluşacak yeni sezondan ilk görüntüleri paylaşırken, sezonun sürprizini de paylaştı.

    Behzat Ç geri dönüyor: HBO Max yeni sezondan ilk görüntüleri ve detayları paylaştı Tam Boyutta Gör
    HBO Max, BluTV'den devraldığı Türk dizilerinden olan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"ni devam ettiriyor. Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan HBO Max Türkiye, bugün yeni sezondan ilk görüntüleri paylaştı. Bu paylaşımla birlikte yeni sezonun sürprizi de duyuruldu: Cevdet geri dönüyor!

    Orijinal seride ekibin nispeten daha sakin, düzenli ve kurallara uymaya çalışan ismi olan Cevdet, 'yılların acımasız davrandığı' ve 'travmatik olaylar yaşamış' biri olarak cinayet büroya dönüyor.

    Şu sıralar Etimesgut Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu’nun hayat verdiği efsane cinayet büro amiri Behzat Ç., yine toplumsal meselelerle yoğrulmuş karanlık olayları aydınlatmaya çalışacak. Yeni sezona başlarken hikâye üç yıl ileri atlamış olacak.

    Behzat Ç, Yakında Yeni Bölümleriyle HBO Max'te Olacak

    HBO Max, çekimleri geçtiğimiz hafta başlayan 4. sezon için şimdilik "yakında" demekle yetindi. Ancak tanıtım kampanyasının artık yavaştan başlamış olması, yakında yayın tarihi hakkında daha net bilgiler duyacağımızın habercisi.

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    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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