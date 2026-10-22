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    Behzat Ç. için sürpriz karar: HBO Max duyurduğu yayın tarihiyle şaşırttı

    Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden Behzat Ç., ekranlara beklenenden de önce dönüyor. HBO Max, dizi için duyurduğu yayın tarihiyle izleyicileri şaşırttı. İşte detaylar...

    Behzat Ç yeni sezon ne zaman? HBO Max yayın tarihini duyurdu Tam Boyutta Gör
    BluTV'den devraldığı "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisini devam ettiren HBO Max, Temmuz ayında 4. sezondan ilk görüntüleri ve detayları paylaşmış, yeni sezonun yakında yayınlanacağını duyurmuştu. Biz yeni sezondan artık ilk fragmanların ve tarih duyurusunun gelmesini beklerken, HBO Max'ten sürpriz bir paylaşım geldi. HBO Max Türkiye, daha resmi fragmanını bile paylaşmadığı yeni sezonun yarın yayınlanacağını duyurdu. Üstelik sezonun tüm bölümleri bir anda yayınlanacak.

    Behzat Ç. Serisi İçin Gelecek Pek Parlak Durmuyor

    Dijital platformlar normalde bu tarz dizilerde birkaç ay önceden yayın tarihini duyurur ve bu süreçte de tanıtım videoları ve fragmanlarla yeni sezon hakkında farkındalık yaratırlar. Behzat Ç.'de tüm bunların es geçilmiş olması, sosyal medyada "HBO siyasete bulaşmamak için diziyi başından atıyor" yorumlarına sebep oldu. Zira serinin başrol oyuncusu olmasının yanı sıra Etimesgut Belediye Başkanı da olan Erdal Beşikçioğlu şu anda tutuklu durumda. HBO'nun bu meseleden mümkün olduğunca uzak durmak istediği için diziyi bir önde yayınlayıp uzaklaşmayı tercih ettiği düşünülüyor.

    Yarın (23 Ekim) yayınlanacak olan yeni sezonda Behzat Ç., yine toplumsal meselelerle yoğrulmuş karanlık olayları aydınlatmaya çalışacak. Yeni sezona başlarken hikâye üç yıl ileri atlamış olacak.

    Bu sezonun önemli gelişmelerinden biri Cevdet'in geri dönmesi olacak. Orijinal seride ekibin nispeten daha sakin, düzenli ve kurallara uymaya çalışan ismi olan Cevdet, 'yılların acımasız davrandığı' ve 'travmatik olaylar yaşamış' biri olarak cinayet büroya dönüyor.

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