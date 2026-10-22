Behzat Ç. için sürpriz karar: HBO Max duyurduğu yayın tarihiyle şaşırttı

Behzat Ç. Serisi İçin Gelecek Pek Parlak Durmuyor
Dijital platformlar normalde bu tarz dizilerde birkaç ay önceden yayın tarihini duyurur ve bu süreçte de tanıtım videoları ve fragmanlarla yeni sezon hakkında farkındalık yaratırlar. Behzat Ç.'de tüm bunların es geçilmiş olması, sosyal medyada "HBO siyasete bulaşmamak için diziyi başından atıyor" yorumlarına sebep oldu. Zira serinin başrol oyuncusu olmasının yanı sıra Etimesgut Belediye Başkanı da olan Erdal Beşikçioğlu şu anda tutuklu durumda. HBO'nun bu meseleden mümkün olduğunca uzak durmak istediği için diziyi bir önde yayınlayıp uzaklaşmayı tercih ettiği düşünülüyor.
Yarın (23 Ekim) yayınlanacak olan yeni sezonda Behzat Ç., yine toplumsal meselelerle yoğrulmuş karanlık olayları aydınlatmaya çalışacak. Yeni sezona başlarken hikâye üç yıl ileri atlamış olacak.
Bu sezonun önemli gelişmelerinden biri Cevdet'in geri dönmesi olacak. Orijinal seride ekibin nispeten daha sakin, düzenli ve kurallara uymaya çalışan ismi olan Cevdet, 'yılların acımasız davrandığı' ve 'travmatik olaylar yaşamış' biri olarak cinayet büroya dönüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: