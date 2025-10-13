Giriş
    Beklenen Fiat Grande Panda’nın Türkiye fiyatı belli oldu: İşte detaylar

    Tasarımıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Fiat Grande Panda’nın Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. İşte Fiat Grande Panda’nın Türkiye fiyatı ve detayları:   

    Beklenen Fiat Grande Panda’nın Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Fiat, 1980’lerin ikonik Panda modelini modern teknolojilerle yeniden yorumlayarak yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Elektrikli ve hibrit seçeneklerle gelen ve Fiat Grande Panda olarak adlandırılan, tasarımıyla ilgi odağı haline gelen araç içinTürkiye lansmanı da gerçekleşti. Böylece Fiat Grande Panda’nın Türkiye fiyatı da açıklandı.

    Fiat Grande Panda fiyatı ne kadar?

    Beklenen Fiat Grande Panda’nın Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Gerçekleştirilen ekinlik kapsamında Fiat Grande Panda’nın fiyatı lansmana özel 1 milyon 399 bin 900 TL olarak açıklandı. La Prime paketi satışa sunulacak. Grande Panda, bu fiyat ile Türkiye'deki en ucuz elektrikli araçlardan birsii olacak. En ucuz elektrikli halihazırda 1.375.000 TL fiyatıyla Citroen e-C3. Öte yandan hibrit versiyon daha sonra Türkiye'ye gelecek.

    Fiat Grande Panda neler sunuyor?

    3,99 metre uzunluk, 1,76 metre genişlik ve 1,58 metre yükseklik ölçülerine sahip kompakt gövdesiyle Grande Panda, beş kişiye kadar konforlu bir yolculuk vaat ediyor. Kapılardaki 3D “PANDA” ve “FIAT” kabartmaları, C sütunundaki modern Fiat logosu ve merceksi şerit baskılar modelin tasarımını güçlendiriyor.

    Beklenen Fiat Grande Panda’nın Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör

    Grande Panda, Fiat’ın “No Grey” girişimi doğrultusunda gri renk seçeneği olmadan, markanın canlı DNA’sını yansıtan yedi farklı gövde rengiyle satışa sunulacak. Aracın en dikkat çekici tasarım öğelerinden biri ise PXL LED far tasarımı. Üst ızgaradan farlara uzanan piksel düzeni, 1980’lerin retro video oyunlarını ve Fiat’ın simgesel tesisi Lingotto binasının siluetini hatırlatıyor.

    Elektrikli Grande Panda 44 kWh batarya ve 83 kW (113 HP) gücünde bir e-motor yer alıyor. 320 kilometre (WLTP) menzil sunan model, hem günlük şehir içi kullanım hem de hafta sonu seyahatleri için ideal bir alternatif olarak konumlanıyor. Dahili 4.5 metrelik spiral kablo ile gelen araç, 361 litre de bagaj hacmi vadediyor.

    Beklenen Fiat Grande Panda’nın Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör

    Araç, 132 km/s azami hıza ulaşabilirken, 0’dan 50 km/s’ye 4,2 saniyede, 0’dan 100 km/s’ye ise 11 saniyede hızlanıyor. Elektrikli versiyonda entegre AC geri çekilebilir şarj kablosu, ön taraftan 7 kW’a kadar güçle şarj olanağı sunuyor. Bu sistem, bataryayı yüzde 20’den yüzde 80’e 4 saat 20 dakikada doldurabiliyor. Alternatif olarak, arka taraftaki 11 kW şarj portu sayesinde bu süre 2 saat 50 dakikaya düşüyor. Ayrıca, standart DC hızlı şarj portu ile yüzde 20’den 80’e dolum yalnızca 27 dakikada tamamlanabiliyor. 

    Hibrit versiyonda ise 1.2 litrelik 3 silindirli turbo motor, 100 HP güç, 48 volt lityum-iyon batarya ve 21 kW e-motor kombinasyonu bulunuyor. Bu bileşenler, 6 ileri çift kavramalı eDCT şanzıman ile entegre çalışarak sürüş konforunu artırıyor. Elektrik desteği, özellikle düşük hızlarda ve kalkış anlarında motoru destekleyerek daha yumuşak ve sessiz bir sürüş sağlıyor. Ayrıca sistem, frenleme sırasında enerji geri kazanımı yaparak verimliliği yükseltiyor.

    Donanım ve teknolojiler

    Elektrikli versiyonlar La Prima paketleriyle satışa sunulacak. Hibrit versiyonlarda ise POP, ICON ve La Prima olmak üzere üç farklı donanım seviyesi bulunuyor. Giriş seviyesi POP’ta ADAS sürücü destek sistemleri, manuel klima, 10 inç dijital gösterge, otomatik eDCT, elektrikli park freni ve akıllı telefon bağlantı istasyonu standart olarak sunuluyor.

    Ayrıca, istasyona yerleştirilen telefonla NFC tabanlı Autolaunch sistemi otomatik olarak etkinleşiyor ve gösterge panelindeki “Home” tuşu üzerinden ana menüye veya uygulamalara hızlı erişim sağlanıyor.

