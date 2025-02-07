Beklenen iPhone SE 4 çok yakında tanıtılabilir

iPhone 14 tasarımıyla geliyor
Yeni iPhone SE’nin tasarım açısından iPhone 14’ü andıracağı belirtiliyor. Buna göre cihaz, daha büyük bir ekrana sahip olacak ve Touch ID yerine Face ID ile gelecek. Ayrıca, Apple’ın en yeni A18 çipini kullanarak Apple Intelligence özelliklerine destek sunması bekleniyor.
Telefonun en dikkat çeken özelliklerinden biri ise Apple’ın kendi geliştirdiği ilk hücresel modemi kullanacak olması. Bu, şirketin Qualcomm modemlerine olan bağımlılığını azaltma yolunda attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bunun yanında, Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun olarak yeni iPhone SE’nin USB-C bağlantı noktasıyla geleceği de belirtiliyor.
Daha önce sızdırılan görüntülere göre iPhone SE 4, arka tarafta tek kamera ile gelecek. Apple, önceki SE modellerinde de benzer bir strateji izlemişti. Ancak, yeni modelin gelişmiş görüntü işleme teknolojileriyle kamera performansında iyileştirmeler sunması bekleniyor.
Bloomberg’e göre yeni iPhone SE’nin fiyatı yaklaşık 500 dolar olacak. Bu, 2022’de piyasaya sürülen ve 429 dolardan satışa sunulan bir önceki modelden daha yüksek bir fiyat etiketi anlamına geliyor. Apple’ın bu model için büyük bir lansman etkinliği düzenlemesi beklenmiyor. Şirketin yeni iPhone SE’yi sessiz sedasız, internet sitesi üzerinden duyuracağı konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.