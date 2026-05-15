Milyonların beklediği oldu: Eski AMD ekran kartlarına FSR 4.1 geliyor

Tam Boyutta Gör AMD, uzun süredir oyuncuların talep ettiği önemli bir güncellemeyi sonunda resmi olarak duyurdu. Şirket, yeni nesil görüntü yükseltme teknolojisi FidelityFX Super Resolution 4.1 (FSR 4.1) desteğini eski nesil Radeon ekran kartlarına getirmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre teknoloji ilk etapta RDNA 3 mimarisine sahip Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarında kullanılabilecek. RDNA 2 tabanlı RX 6000 serisi için ise daha ileri bir tarih işaret edildi.

RX 7000 serisi Temmuz ayında FSR 4.1 alacak

Tam Boyutta Gör AMD’nin oyun ve yapay zeka biriminin başındaki isimlerden Jack Huynh, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada FSR 4.1 teknolojisinin Temmuz ayında RDNA 3 mimarili Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarına geleceğini duyurdu.

FSR 4.1’in devreye girmesiyle birlikte RX 7000 serisi, Radeon 890M ve Radeon 8060S gibi entegre GPU'ları da içeren RDNA3 ve 3.5 sahipleri daha yüksek görüntü kalitesi ve gelişmiş performans optimizasyonlarından yararlanabilecek. Teknolojinin çıkış döneminde 300’den fazla oyuna destek sunacağı belirtiliyor.

RDNA 2 desteği 2027'de

Tam Boyutta Gör AMD, RDNA 2 mimarisine sahip Radeon RX 6000 serisi kullanıcılarını unutmuş değil. Şirket, bu ekran kartları için de FSR 4.1 planlarının bulunduğunu doğruladı.

“2027 yılının başlarında”, Radeon RX 6000 serisi, Radeon 680M gibi entegre GPU'lar ve Steam Deck'in GPU'su da dahil olmak üzere RDNA2 mimarisine de destek verilecek. Bu, RDNA2 tabanlı GPU'lar kullanan PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S'de FSR 4 desteğinin de önünü açmış olacak.

Performans düşebilir

RDNA 4 mimarisinde yer alan yapay zeka hızlandırıcıları FP8 veri formatını donanımsal olarak destekliyor. Ancak eski RDNA 3 ve RDNA 2 GPU’larda bu yapı bulunmuyor.

Bu nedenle AMD, FSR 4 teknolojisini eski ekran kartlarına uyarlarken INT8 tabanlı donanım üzerinden çalışacak özel bir çözüm geliştirmek zorunda kaldı. Bu değişiklik, performans tarafında bazı olumsuz etkiler yaratabilir.

Şirket henüz resmi performans karşılaştırmaları paylaşmasa da topluluk geliştiricileri tarafından yapılan testler mevcut. Mod geliştiricilerinin INT8 destekli GPU’larda çalıştırdığı gayriresmi FSR 4 sürümlerinde FSR 3.1’e kıyasla yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 20 arasında performans kaybı görüldüğü aktarılmıştı. AMD’nin resmi sürümünün bu kaybı azaltıp azaltamayacağı ise henüz bilinmiyor.

