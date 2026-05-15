Milyonların beklediği oldu: Eski AMD ekran kartlarına FSR 4.1 geliyor

RX 7000 serisi Temmuz ayında FSR 4.1 alacak
FSR 4.1’in devreye girmesiyle birlikte RX 7000 serisi, Radeon 890M ve Radeon 8060S gibi entegre GPU'ları da içeren RDNA3 ve 3.5 sahipleri daha yüksek görüntü kalitesi ve gelişmiş performans optimizasyonlarından yararlanabilecek. Teknolojinin çıkış döneminde 300’den fazla oyuna destek sunacağı belirtiliyor.
RDNA 2 desteği 2027'de
“2027 yılının başlarında”, Radeon RX 6000 serisi, Radeon 680M gibi entegre GPU'lar ve Steam Deck'in GPU'su da dahil olmak üzere RDNA2 mimarisine de destek verilecek. Bu, RDNA2 tabanlı GPU'lar kullanan PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S'de FSR 4 desteğinin de önünü açmış olacak.
Performans düşebilir
RDNA 4 mimarisinde yer alan yapay zeka hızlandırıcıları FP8 veri formatını donanımsal olarak destekliyor. Ancak eski RDNA 3 ve RDNA 2 GPU’larda bu yapı bulunmuyor.
Bu nedenle AMD, FSR 4 teknolojisini eski ekran kartlarına uyarlarken INT8 tabanlı donanım üzerinden çalışacak özel bir çözüm geliştirmek zorunda kaldı. Bu değişiklik, performans tarafında bazı olumsuz etkiler yaratabilir.
Şirket henüz resmi performans karşılaştırmaları paylaşmasa da topluluk geliştiricileri tarafından yapılan testler mevcut. Mod geliştiricilerinin INT8 destekli GPU'larda çalıştırdığı gayriresmi FSR 4 sürümlerinde FSR 3.1'e kıyasla yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 20 arasında performans kaybı görüldüğü aktarılmıştı. AMD'nin resmi sürümünün bu kaybı azaltıp azaltamayacağı ise henüz bilinmiyor.
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.