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    Beklenen Tomb Raider: Catalyst oyunu 2028'e ertelendi

    Amazon Games yöneticisinin açıklamasına göre Tomb Raider: Catalyst 2027 yerine 2028'de çıkış yapacak. Ancak şirket tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

    Beklenen Tomb Raider: Catalyst oyunu 2028'e ertelendi Tam Boyutta Gör
    Amazon Games'in yayıncılığını üstlendiği yeni Tomb Raider oyunlarıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi. Şirketin oyunlardan sorumlu genel müdürü Jeffrey Gattis, verdiği bir röportajda Tomb Raider: Catalyst için 2028 çıkış tarihini telaffuz etti. Oyunun ilk çıkış tarihi 2027 olarak açılanmıştı.

    Resmi takvim halen 2027'yi gösteriyor

    Gattis, The Game Business'e verdiği röportajda serinin ilk oyunu Tomb Raider: Legacy of Atlantis'in 12 Şubat 2027'de çıkacağını, ardından ise 2028 yılında bir sonraki Tomb Raider oyununun geleceğini ifade etti.

    Amazon Games'in bugüne kadarki resmi açıklamalarına göre Tomb Raider: Catalyst'ın planlanan çıkış yılı 2027 olarak belirtiliyor. Bu nedenle Gattis'in röportajındaki 2028 ifadesinin bir dil sürçmesi mi olduğu yoksa henüz kamuoyuna açıklanmamış bir ertelemeye mi işaret ettiği şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Tomb Raider: Catalyst, serinin 14. ana oyunu olarak geliştiriliyor. Yapımın geliştirme süreci, 2006 yılında çıkan Tomb Raider: Legend'dan bu yana ana seri üzerinde çalışan Crystal Dynamics tarafından yürütülüyor.

    Hikaye Kuzey Hindistan'da geçecek ve oyun, 2008 tarihli Tomb Raider: Underworld'ün devamı niteliğinde olacak.

    Catalyst'den önce oyuncularla buluşacak olan Tomb Raider: Legacy of Atlantis, ilk Tomb Raider oyununun yeniden yorumlanan versiyonu olarak geliştiriliyor. Proje, Crystal Dynamics ile Flying Wild Hog iş birliğiyle hazırlanırken yayıncılığını Amazon Games üstleniyor. Legacy of Atlantis da geliştirme sürecinde erteleme yaşayan yapımlardan biri oldu. İlk olarak 2026 çıkış penceresiyle duyurulan oyun daha sonra ertelendi ve yeni çıkış tarihi 12 Şubat 2027 olarak açıklandı.

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