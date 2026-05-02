    Belkin 7 cihazı birden şarj edebilen adaptörünü tanıttı

    Belkin 2500W GaN şarj adaptörü birden fazla elektronik cihazın olduğu ortamlarda insanların ekstra adaptör aramasının önüne geçiyor ve yüksek hızda şarj sağlıyor.

    Bugün evimizde enerji gerektiren birden fazla elektrikli alet mevcut. Her biri için de priz ya da powerbank gerekiyor. Belkin markası aynı anda 7 cihaza kadar enerji sunabilen yeni bir şarj adaptörü piyasaya sürüyor. 

    Belkin 2500W şarj adaptörü

    Belkin tarafından tanıtılan yeni şarj adaptörü toplamda 7 farklı cihaza enerji sağlayabiliyor. 101 × 82.98 × 41.5 mm ölçülerine sahip olan adaptörün ön kısmında 4 adet USB portu yer alırken bunlardan iki USB Tip-C versiyonu 70W, iki adet Tip-A versiyonu da 12W enerji çıkışı veriyor. Ayrıca 3 farklı AC priz çıkışı da diğer adaptörleriniz için ayrılmış. Bu 7 port toplamda 2500W enerji çıkışı veriyor. 

    1.5 metre kablo ile gelen ürün 480 gram ağırlığa sahip. LED bildirim ışığı gerekli bilgilendirmeyi sağlarken Galyum-nitrat (GaN) teknolojisi de yüksek yoğunluk altında bile verimliliğini muhafaza etmesini sağlıyor. Belkin 2500W şarj adaptörü 48$ fiyat etiketi ile Çin'de satışa sunuldu.
     

