Belkin 7 cihazı birden şarj edebilen adaptörünü tanıttı

Belkin 2500W şarj adaptörü
Belkin tarafından tanıtılan yeni şarj adaptörü toplamda 7 farklı cihaza enerji sağlayabiliyor. 101 × 82.98 × 41.5 mm ölçülerine sahip olan adaptörün ön kısmında 4 adet USB portu yer alırken bunlardan iki USB Tip-C versiyonu 70W, iki adet Tip-A versiyonu da 12W enerji çıkışı veriyor. Ayrıca 3 farklı AC priz çıkışı da diğer adaptörleriniz için ayrılmış. Bu 7 port toplamda 2500W enerji çıkışı veriyor.
1.5 metre kablo ile gelen ürün 480 gram ağırlığa sahip. LED bildirim ışığı gerekli bilgilendirmeyi sağlarken Galyum-nitrat (GaN) teknolojisi de yüksek yoğunluk altında bile verimliliğini muhafaza etmesini sağlıyor. Belkin 2500W şarj adaptörü 48$ fiyat etiketi ile Çin'de satışa sunuldu.