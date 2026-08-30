Belkin çift monitör çıkışı olan yeni çoklayıcısını duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde aksesuar firmalarının ardı ardına port çoklayıcı ürünleri piyasaya sürdüğünü görüyoruz. Özellikle kısıtlı çıkış seçenekleri olan mobil cihazlar için bu ürünler daha sık tercih ediliyor. Belkin bu hafta yeni bir çoklayıcı duyurdu.

Belkin INC032 özellikleri ve fiyatı

Çin’de tanıtılan Belkin INC032 adındaki yeni dock istasyonu 12 farklı çıkış seçeneği sunuyor. 3 adet USB 3.2 Tip-C portu 100W enerji aktarımı ve 10Gbps veri aktarımı sağlayabiliyor. 2.5Gbps Ethernet portu ile kablolu internet elde edilirken 3.5mm jak yuvası ise hem ses girişi hem ses çıkışı veriyor.

Belkin'den fonksiyonel şarj adaptörü 4 ay önce eklendi

2 adet HDMI 2.0 portundan 4K 60Hz görüntü alınabilirken duruma göre 1 DisplayPort ve 1 HDMI portu kombinasyonu da yapılabiliyor. 4 adet de USB Tip-A girişi olan cihazı bilgisayara bağlamak için Tip-C portlarından upstream olanını kullanmanız gerekiyor. Belkin INC032 dock istasyonu 185$ fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: