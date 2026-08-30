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    Belkin çift monitör çıkışı olan yeni çoklayıcısını duyurdu

    Belkin INC032 çoklayıcı dock istasyonu aynı anda iki monitöre 4K 60Hz görüntü aktarımı, 100W enerji aktarımı ve 10Gbps veri aktarımı şeklinde üst seviye özellikler sunuyor.

    Belkin INC032 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde aksesuar firmalarının ardı ardına port çoklayıcı ürünleri piyasaya sürdüğünü görüyoruz. Özellikle kısıtlı çıkış seçenekleri olan mobil cihazlar için bu ürünler daha sık tercih ediliyor. Belkin bu hafta yeni bir çoklayıcı duyurdu.

    Belkin INC032 özellikleri ve fiyatı

    Çin’de tanıtılan Belkin INC032 adındaki yeni dock istasyonu 12 farklı çıkış seçeneği sunuyor. 3 adet USB 3.2 Tip-C portu 100W enerji aktarımı ve 10Gbps veri aktarımı sağlayabiliyor. 2.5Gbps Ethernet portu ile kablolu internet elde edilirken 3.5mm jak yuvası ise hem ses girişi hem ses çıkışı veriyor.

    2 adet HDMI 2.0 portundan 4K 60Hz görüntü alınabilirken duruma göre 1 DisplayPort ve 1 HDMI portu kombinasyonu da yapılabiliyor. 4 adet de USB Tip-A girişi olan cihazı bilgisayara bağlamak için Tip-C portlarından upstream olanını kullanmanız gerekiyor. Belkin INC032 dock istasyonu 185$ fiyat etiketine sahip.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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