Belkin çift monitör çıkışı olan yeni çoklayıcısını duyurdu

Belkin INC032 özellikleri ve fiyatı
Çin’de tanıtılan Belkin INC032 adındaki yeni dock istasyonu 12 farklı çıkış seçeneği sunuyor. 3 adet USB 3.2 Tip-C portu 100W enerji aktarımı ve 10Gbps veri aktarımı sağlayabiliyor. 2.5Gbps Ethernet portu ile kablolu internet elde edilirken 3.5mm jak yuvası ise hem ses girişi hem ses çıkışı veriyor.
2 adet HDMI 2.0 portundan 4K 60Hz görüntü alınabilirken duruma göre 1 DisplayPort ve 1 HDMI portu kombinasyonu da yapılabiliyor. 4 adet de USB Tip-A girişi olan cihazı bilgisayara bağlamak için Tip-C portlarından upstream olanını kullanmanız gerekiyor. Belkin INC032 dock istasyonu 185$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim