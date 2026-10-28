Bellek bulmak daha da zorlaşabilir: SK Hynix 2030’u işaret etti

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SK Hynix, yapay zeka sektöründeki hızlı büyümenin bellek talebini artırması nedeniyle arz sıkıntısının 2030’a kadar devam etmesini bekliyor. Şirket, üretim kapasitesini artırırken 2027 ve 2028 yıllarındaki toplam kapasitesinin yüzde 50’den fazlasını uzun vadeli anlaşmalarla şimdiden güvence altına aldı.

SK Hynix gelir ve kârda rekor kırdı

SK Hynix, 2026’nın üçüncü çeyreğine ilişkin rekor seviyedeki finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yapay zeka belleklerine yönelik güçlü talebin etkisiyle 104,6155 trilyon won (yaklaşık 78,1 milyar dolar) gelir elde etti. Bu rakam, önceki çeyreğe göre yüzde 32 artışa işaret ediyor. Şirketin faaliyet kârı ise yüzde 80 artarak 83,3338 trilyon wona (62,2 milyar dolar) ulaştı. Net kârı da yüzde 38 yükselerek 39,7756 trilyon won (29,6 milyar dolar) oldu.

Tam Boyutta Gör Şirket, hem gelir hem de faaliyet kârı bakımından tarihinin en yüksek üç aylık sonuçlarını elde etti. Gelirin ilk kez 100 trilyon won seviyesini aşmasında sunucu sistemlerinde kullanılan DDR5 bellekler, HBM4 bellekler ve 321 katmanlı TLC eSSD ürünlerine yönelik talep etkili oldu.

SK Hynix, artan talebi karşılamak ve gelecek yıl büyümeyi sürdürmek amacıyla gelişmiş DRAM ve NAND üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. Ancak yeni üretim tesislerinin devreye alınmasının uzun sürmesi ve ileri üretim süreçlerinin teknik zorlukları, arz ile talep arasındaki farkın kısa sürede kapanmasını zorlaştırıyor.

Üretim artırılacak

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SK Hynix, yapay zeka veri merkezleri ve kurumsal sistemlerde kullanılan belleklerin üretimini artırmak için 10 nm sınıfındaki altıncı nesil 1c DRAM üretimine daha fazla ağırlık verecek. Şirket, bu süreçte üretilen DDR5 ve LPDDR5 SOCAMM belleklerin satışlarını büyütmeyi hedefliyor.

Yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan HBM için de kapasite artışı planlanıyor. Şirket, HBM4 üretimini yıl sonuna kadar önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor.

SK Hynix'in tahminlerine göre HBM4, 2026'nın dördüncü çeyreğinde sevkiyat hacmi ve toplam gelir bakımından HBM3E'yi geride bırakacak. Bu dönemde HBM4'ün sektördeki yeni standart haline gelmesi bekleniyor.

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SK Hynix, NAND tarafında 321 katmanlı üretim teknolojisinin üzerine de daha çok eğilecek. Şirketin planına göre bu teknolojiyle üretilen NAND ürünleri, 2026'nın dördüncü çeyreğinde Güney Kore'deki toplam NAND üretim kapasitesinin yarısından fazlasını oluşturacak.

Şirket ayrıca yapay zeka sistemlerinin veri işleme kapasitesini artırmayı hedefleyen HBF teknolojisini geliştirmeyi planlıyor. Böylece NAND ürünlerinin, yapay zeka altyapısındaki artan veri aktarımı ve depolama ihtiyaçlarına yönelik çözümlerde daha önemli bir rol üstlenmesi amaçlanıyor.

Bellek arzındaki sıkıntının 2030'a kadar sürmesi bekleniyor

Hem kurumsal hem de bireysel tüketici için kötü haber ise bellek arzındaki sıkıntının devam edecek olması. Üretim kapasitesini artırmaya yönelik planlara rağmen SK Hynix, yapay zeka pazarındaki büyüme hızına yetişmekte zorlandığını kabul ediyor. İleri üretim süreçlerinin teknik karmaşıklığı ve yeni fabrikaların kurulup üretime başlamasının uzun zaman alması, bellek arzının talebi karşılamasını güçleştiriyor.

Şirkete göre bellek arzındaki sıkıntı 2030'a kadar devam edebilir. Bu öngörü hem kapasite yetersizliği, hem yüksek talep hem de yeni üretim hatlarının devreye alınmasının uzun zaman almasından kaynaklanıyor.

SK Hynix, bellek pazarındaki belirsizlikleri azaltmak ve gelecekteki talebi daha iyi öngörebilmek amacıyla müşterileriyle daha uzun vadeli anlaşmalar da yapıyor. Şirket, aralarında dünyanın önde gelen bulut hizmeti sağlayıcılarının da bulunduğu 14 büyük müşteriyle uzun vadeli anlaşmalar imzaladı.

Genellikle beş yıllık süreleri kapsayan bu sözleşmelerin uzatılması için başka müşterilerle de görüşmeler yürütülüyor. Şirketin bugüne kadar güvence altına aldığı anlaşmalar, 2027 ve 2028 yıllarındaki toplam üretim kapasitesinin yüzde 50'sinden fazlasını kapsıyor.

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