Bellek devi SK Hynix, ABD borsasına açılıyor: En büyük ikinci hisse satışı olacak

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Tam Boyutta Gör Güney Koreli bellek çipi üreticisi SK Hynix, küresel yapay zeka talebinin hız kazandığı dönemde ABD borsasına açılıyor. Şirket, Nasdaq'ta gerçekleştireceği ADR ihracıyla yaklaşık 28 milyar dolar kaynak toplamayı hedefliyor. Bu işlemin SpaceX tarafından gerçekleştirilen rekor düzeydeki 85,7 milyar dolarlık halka arzın ardından ikinci en büyük hisse satışı olması bekleniyor.

Nasdaq'ta 17,79 milyon yeni hisse satışa çıkıyor

Düzenleyici kurumlara yapılan başvuruya göre SK Hynix, Nasdaq'ta 17,79 milyon yeni hisseyi ADR formatında yatırımcılara sunacak. Her bir adi hisse 10 ADR'yi temsil edecek. Hisselerin satış fiyatı, şirketin Seul Borsası'ndaki işlem fiyatı baz alınarak belirlenecek ve fiyat aralığının pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Nihai halka arz fiyatı perşembe günü netleşecek, hisselerin Nasdaq'taki işlemleri ise cuma günü başlayacak. Şirket yönetimi bu hafta düzenlenecek yatırımcı toplantıları kapsamında küresel yatırımcılarla bir araya gelecek.

Yapay zeka talebi hisseleri yükseltti

SK Hynix hisseleri pazartesi günü Seul'de yüzde 4 değer kaybetmesine rağmen şirketin hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 273 yükseldi.

Bellek çipi üreticilerinin hisseleri son dönemde, yapay zeka kaynaklı büyümenin ne kadar süreceğine yönelik endişeler nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Petra Capital Management Yönetici Ortağı Albert Yong ise piyasalardaki yüksek oynaklığa rağmen SK Hynix hisselerine yönelik talebin güçlü kalmasını beklediğini ifade etti.

Şirket, ADR satışından elde edilecek gelirin Güney Kore'de yeni çip fabrikalarının inşasında kullanılacağını açıkladı. Toplanacak kaynak ayrıca Hollandalı ASML'nin aşırı ultraviyole (EUV) litografi sistemleri başta olmak üzere yeni çip üretim ekipmanlarının satın alınmasına ayrılacak.

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SK Hynix'in ABD hamlesi, Güney Kore hükümetinin geçtiğimiz hafta açıkladığı kapsamlı yarı iletken ve yapay zeka stratejisiyle aynı döneme denk geldi. Program kapsamında toplamda 1.350 trilyon won (yaklaşık 874,8 milyar dolar) yatırım yapılacak. 500 milyar dolardan fazlası Samsung ve SK Hynix’ten gelecek.

SK Hynix, Nvidia ve Google gibi teknoloji devlerinin yapay zeka sistemlerinde kullanılan HBM çiplerinin en önemli tedarikçileri arasında yer alıyor. Yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artış, şirketi son dönemin en büyük kazananlarından biri haline getirdi. Nasdag borsasına giriş ise yatırımcıların SK Hynix hisselerine erişimini önemli ölçüde kolaylaştıracak.

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Bellek devi SK Hynix, ABD borsasına açılıyor

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