    DDR4 fiyatları 8.8x kat arttı, firmalar DDR3 seçeneğini değerlendiriyor

    Bırakın DDR5 bellekleri DDR4 belleklerin bile üretiminin krize girdiği dönemde üreticiler artık mal bulamaz hale geldi. DDR3 bellekler ciddi ciddi gündeme gelmiş durumda.

    Global bellek pazarı yapay zekâ fırtınası nedeniyle sonu belli olmayan bir krizin içerisine düşmüş durumda. Bellek üreticileri DRAM bantlarını HBM üretimine kaydırdı ve geri dönecek gibi de görünmüyor.

    DDR3 bellekler geri dönüyor

    Nikkei tarafından yapılan pazar araştırmasına göre Şubat ayında standart bir 8GB DDR4 modülü 15$ fiyat etiketiyle bir yıl önceki döneme göre 8.8 kat artış gösterirken bir önceki aya göre de yüzde 15 civarında artış gösterdi.

    Samsung, Micron, SK Hynix gibi üreticiler teknoloji geçişi amacıyla DDR4 ve LPDDR4 bellek üretimini kademeli olarak azaltarak DDR5 ve LPDDR5 üretimini arttırmaya başlamıştı. Yapay zekâ fırtınası başlayınca bu kez beşinci nesil üretimini de azaltarak daha kârlı olan HBM bellek üretimine yöneldi.

    Halen DDR4 bellek kullanan mobil cihaz üreticileri, dijital kamera üreticileri ya da TV üreticileri şu anda zor durumda ve bir çıkış yolu da yok. Bazı üreticiler DDR3 bellek seçeneğini gündeme aldı ancak yine üretim ve bant problemi en büyük engel olarak görünüyor.

