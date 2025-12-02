Giriş
    Bellek fiyatları Raspberry Pi'yi de vurdu: Fiyatlar zamlandı

    Raspberry Pi, artan bellek maliyetlerini nedeniyle bilgisayarlarının fiyatlarını yükseltti. Zamlar modele ve RAM miktarına bağlı olarak 5 ila 25 dolar arasında değişiyor.

    Bellek fiyatları Raspberry Pi'yi de vurdu: Fiyatlar zamlandı Tam Boyutta Gör
    Raspberry Pi, artan bellek maliyetlerini nedeniyle birçok tek kartlı bilgisayarlarının fiyatlarını yükseltti. Zamlar modele ve RAM miktarına bağlı olarak Raspberry Pi 4 ve Raspberry Pi 5 ürünlerinde 5 ila 25 dolar arasında değişecek. Compute Module 5’in 16 GB bellekli sürümlerinin fiyatı da 20 dolar artırılarak başlangıçta 140 dolara çıkarıldı.

    Raspberry Pi CEO’su Eben Upton yaptığı açıklamada, “Yapay zeka altyapısının hızlı yayılımından kaynaklanan rekabet, bellek fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Bu durum can sıkıcı olsa da kalıcı değil. Bilgi işlem maliyetlerini düşürme konusundaki kararlılığımız sürüyor ve bu baskı azaldığında fiyat artışlarını geri çekmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

    Raspberry Pi serisi yeni fiyatlar

    Ürün Bellek (RAM) Eski Fiyat Yeni Fiyat
    Raspberry Pi 4 4GB $55 $60
    Raspberry Pi 4 8GB $75 $85
    Raspberry Pi 5 1GB $45
    Raspberry Pi 5 2GB $50 $55
    Raspberry Pi 5 4GB $60 $70
    Raspberry Pi 5 8GB $80 $95
    Raspberry Pi 5 16GB $120 $145

    Raspberry Pi 4 ve 5 modellerinde uygulanan fiyat artışlarının bir listesi paylaşıldı. Ayrıca şirket, amiral gemisi Raspberry Pi 5’in 1 GB RAM’e sahip yeni ve uygun fiyatlı bir versiyonunu 45 dolardan satışa sunduğunu açıkladı. Bu modelde 2.4 GHz dört çekirdekli Arm Cortex-A76 işlemci, çift bant Wi-Fi ve bir PCI Express portu bulunuyor.

    Bellek maliyetlerindeki yükseliş yalnızca Raspberry Pi’yi etkilemiyor. CyberPowerPC ve Maingear gibi diğer donanım üreticileri de hızla artan RAM fiyatlarının işlerini zorlaştırdığını belirtti ve fiyat artışına gidebileceklerini açıkladı.

