Bellek fiyatları Raspberry Pi'yi de vurdu: Fiyatlar zamlandı

Raspberry Pi CEO’su Eben Upton yaptığı açıklamada, “Yapay zeka altyapısının hızlı yayılımından kaynaklanan rekabet, bellek fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Bu durum can sıkıcı olsa da kalıcı değil. Bilgi işlem maliyetlerini düşürme konusundaki kararlılığımız sürüyor ve bu baskı azaldığında fiyat artışlarını geri çekmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.
Raspberry Pi serisi yeni fiyatlar
|Ürün
|Bellek (RAM)
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Raspberry Pi 4
|4GB
|$55
|$60
|Raspberry Pi 4
|8GB
|$75
|$85
|Raspberry Pi 5
|1GB
|–
|$45
|Raspberry Pi 5
|2GB
|$50
|$55
|Raspberry Pi 5
|4GB
|$60
|$70
|Raspberry Pi 5
|8GB
|$80
|$95
|Raspberry Pi 5
|16GB
|$120
|$145
Raspberry Pi 4 ve 5 modellerinde uygulanan fiyat artışlarının bir listesi paylaşıldı. Ayrıca şirket, amiral gemisi Raspberry Pi 5’in 1 GB RAM’e sahip yeni ve uygun fiyatlı bir versiyonunu 45 dolardan satışa sunduğunu açıkladı. Bu modelde 2.4 GHz dört çekirdekli Arm Cortex-A76 işlemci, çift bant Wi-Fi ve bir PCI Express portu bulunuyor.
Bellek maliyetlerindeki yükseliş yalnızca Raspberry Pi’yi etkilemiyor. CyberPowerPC ve Maingear gibi diğer donanım üreticileri de hızla artan RAM fiyatlarının işlerini zorlaştırdığını belirtti ve fiyat artışına gidebileceklerini açıkladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: