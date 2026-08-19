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    Bellek fiyatları son 1 yılda yüzde 500 yükseldi

    Bellek fiyatları son 12 ayda adeta kontrolden çıktı. Özellikle DDR5 fiyatları bu dönemde yüzde 500’e yaklaşan artışlarla rekor seviyelere ulaştı. Üstelik düşüş sinyali de yok.

    Bellek fiyatları son 1 yılda yüzde 500 yükseldi Tam Boyutta Gör
    Bellek fiyatları, özellikle DDR5 tarafında son bir yılda benzeri görülmemiş seviyelere yükseldi. Farklı fiyat takip platformlarının verileri, ağustos ayında bazı DRAM kitlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık beş kat daha pahalı hale geldiğini gösteriyor.

    Yüzde 485'e varan artış var

    PCPartPicker verilerine göre DDR5 bellek fiyatlarındaki yükseliş, kapasite ve hız seçeneklerine göre önemli ölçüde değişiyor. 2x16 GB, 4.800 MT/s DDR5 kitlerinin fiyatı son 12 ayda yüzde 372 arttı. Öte yandan 5.600 MT/s hızındaki 2x32 GB kitlerde artış yüzde 485'e ulaşıyor.

    Bellek fiyatları son 1 yılda yüzde 500 yükseldi Tam Boyutta Gör
    Fiyatlardaki değişimin boyutu özellikle yüksek kapasiteli kitlerde daha net görülüyor. Geçmişte 222 dolar seviyesinde satılan 6.000 MT/s hızındaki 64 GB DDR5 kitinin fiyatı 1.272 dolara kadar çıkmış durumda.

    DDR4'te artış daha sınırlı

    Eski nesil DDR4 belleklerde de fiyatlar yükselmiş olsa da artış oranları DDR5'e kıyasla daha düşük seviyede. PCPartPicker verileri, DDR4 kitlerinde son bir yılda yüzde 120 ila yüzde 177 arasında fiyat artışı yaşandığını ortaya koyuyor.

    PCPartPicker'ın verileri ABD’deki fiyatları içeriyor. Avrupa tarafındaki tablo ise fiyat artışlarının küresel ölçekte daha da sert olabileceğine işaret ediyor. Almanya merkezli ComputerBase'in verilerine göre Euro Bölgesi'nde ağustos ayındaki bellek fiyatları yıllık bazda yüzde 345 arttı.

    Sektöre ilişkin önceki raporlar, 2027 yılı için planlanan bellek üretim kapasitesinin tamamının şimdiden rezerve edildiğini ortaya koyuyor. Samsung, SK hynix ve Micron'dan oluşan üç büyük bellek üreticisinin gelecek yılki üretim kapasitelerini tamamen sattığı bildiriliyor.

    Arzın kısa vadede rahatlamasına yönelik bir işaret bulunmaması, bellek fiyatlarındaki yıllık artışın önümüzdeki dönemlerde daha da yüksek seviyelere çıkabileceği endişesini artırıyor.

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