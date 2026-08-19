Bellek fiyatları son 1 yılda yüzde 500 yükseldi

Yüzde 485'e varan artış var
PCPartPicker verilerine göre DDR5 bellek fiyatlarındaki yükseliş, kapasite ve hız seçeneklerine göre önemli ölçüde değişiyor. 2x16 GB, 4.800 MT/s DDR5 kitlerinin fiyatı son 12 ayda yüzde 372 arttı. Öte yandan 5.600 MT/s hızındaki 2x32 GB kitlerde artış yüzde 485'e ulaşıyor.
DDR4'te artış daha sınırlı
Eski nesil DDR4 belleklerde de fiyatlar yükselmiş olsa da artış oranları DDR5'e kıyasla daha düşük seviyede. PCPartPicker verileri, DDR4 kitlerinde son bir yılda yüzde 120 ila yüzde 177 arasında fiyat artışı yaşandığını ortaya koyuyor.
PCPartPicker'ın verileri ABD’deki fiyatları içeriyor. Avrupa tarafındaki tablo ise fiyat artışlarının küresel ölçekte daha da sert olabileceğine işaret ediyor. Almanya merkezli ComputerBase'in verilerine göre Euro Bölgesi'nde ağustos ayındaki bellek fiyatları yıllık bazda yüzde 345 arttı.
Sektöre ilişkin önceki raporlar, 2027 yılı için planlanan bellek üretim kapasitesinin tamamının şimdiden rezerve edildiğini ortaya koyuyor. Samsung, SK hynix ve Micron'dan oluşan üç büyük bellek üreticisinin gelecek yılki üretim kapasitelerini tamamen sattığı bildiriliyor.
Arzın kısa vadede rahatlamasına yönelik bir işaret bulunmaması, bellek fiyatlarındaki yıllık artışın önümüzdeki dönemlerde daha da yüksek seviyelere çıkabileceği endişesini artırıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: