Kara haber tez yayılıyor, Xiaomi tabletlerde fiyat artışına gidiyor

Xiaomi tabletlerde fiyat artışı
Geçtiğimiz günlerde akıllı telefon pazarında 16GB RAM bellek seçeneklerinin piyasadan silineceği ve 4GB/8GB gibi daha düşük bellek kapasitelerine yer verileceği gündeme gelmişti. Yine Samsung’un artan bellek fiyatları nedeniyle Hindistan’da akıllı telefonlarda fiyat artışına gideceği belirtilmişti.
Bu hafta bir haber de Çin’den geldi. Xiaomi’nin pek çok tablet modelinde yüzde 20 civarına kadar fiyat arttıracağı belirtildi. Xiaomi Pad 8 serisi ve Redmi Pad 2 modeli ilk etapta etkilenecek modeller arasında. Xiaomi patronu beklentilerin çok ötesinde bir krizin yaşanacağını ve fiyat artışına gidebileceklerini daha önce dile getirmişti.