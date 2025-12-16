Kara haber tez yayılıyor, Xiaomi tabletlerde fiyat artışına gidiyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ kasırgası nedeniyle yonga üreticileri bellek talebine yetişemezken olan yine son kullanıcıya oluyor. RAM belleklerde fiyatlar fırlamaya başlayınca tüketici elektroniğine zam üstüne zam yağmaya başladı.

Xiaomi tabletlerde fiyat artışı

Geçtiğimiz günlerde akıllı telefon pazarında 16GB RAM bellek seçeneklerinin piyasadan silineceği ve 4GB/8GB gibi daha düşük bellek kapasitelerine yer verileceği gündeme gelmişti. Yine Samsung’un artan bellek fiyatları nedeniyle Hindistan’da akıllı telefonlarda fiyat artışına gideceği belirtilmişti.

Akıllı telefonlarda RAM sıkıntısı başlıyor 4 gün önce eklendi

Bu hafta bir haber de Çin’den geldi. Xiaomi’nin pek çok tablet modelinde yüzde 20 civarına kadar fiyat arttıracağı belirtildi. Xiaomi Pad 8 serisi ve Redmi Pad 2 modeli ilk etapta etkilenecek modeller arasında. Xiaomi patronu beklentilerin çok ötesinde bir krizin yaşanacağını ve fiyat artışına gidebileceklerini daha önce dile getirmişti.





