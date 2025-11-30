Giriş
    Oyuncular RAM fiyatlarını boykot ediyor: Peki işe yarayacak mı?

    Bellek üreticilerinin talebi karşılayamaması nedeniyle fiyatlarda artışa gitmesi oyuncuları çileden çıkardı. Sosyal medya platformlarında boykot çağrıları başladı. 

    RAM Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ fırtınasının en önemli sonuçlarından birisi bellek fiyatlarının uçması oldu. Öyle ki bazı premium bellek ürünlerinin fiyatı ekran kartları ile yarışır hale geldi. Bu durum özellikle bilgisayar toplamak isteyen oyuncuları olumsuz etkiliyor. 

    RAM fiyatları düşecek mi?

    Yükselişlere dur diyemeyen oyuncu kitlesi ise çareyi boykot etmekte buldu. Başta Reddit olmak üzere sosyal medya platformları üzerinden oyuncuların RAM satın alma planlarını iptal etmesi ve üreticileri baskı altına alması isteniyor. 

    Oyuncu kitlesi böyle bir durumla en son 2021 kripto para piyasasının boğa döneminde karşılaşmış ve çaresiz kalmıştı. Daha sonra piyasanın durgunlaşması ve Ethereum ağının grafik gücünden ETH üretme sistemine son vermesi rahat bir nefes almalarını sağlamıştı. 

    Maalesef bugün yaşananlar bir sektör ile sınırlı değil. Hemen her sektör yapay zekâyı ürünlerine entegre etmek için çaba gösteriyor ve bellek üreticileri de artık oyuncu kitlesini görebilecek durumda değil. Bu bakımdan boykot hamlesinin etkisinin çok sınırlı olacağı tahmin ediliyor. 
     

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 1 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 1 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 2 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 2 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 2 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 2 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 2 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 2 gün önce

    Kupon varsa talibim.

