Oyuncular RAM fiyatlarını boykot ediyor: Peki işe yarayacak mı?

RAM fiyatları düşecek mi?
Yükselişlere dur diyemeyen oyuncu kitlesi ise çareyi boykot etmekte buldu. Başta Reddit olmak üzere sosyal medya platformları üzerinden oyuncuların RAM satın alma planlarını iptal etmesi ve üreticileri baskı altına alması isteniyor.
Oyuncu kitlesi böyle bir durumla en son 2021 kripto para piyasasının boğa döneminde karşılaşmış ve çaresiz kalmıştı. Daha sonra piyasanın durgunlaşması ve Ethereum ağının grafik gücünden ETH üretme sistemine son vermesi rahat bir nefes almalarını sağlamıştı.
Maalesef bugün yaşananlar bir sektör ile sınırlı değil. Hemen her sektör yapay zekâyı ürünlerine entegre etmek için çaba gösteriyor ve bellek üreticileri de artık oyuncu kitlesini görebilecek durumda değil. Bu bakımdan boykot hamlesinin etkisinin çok sınırlı olacağı tahmin ediliyor.
