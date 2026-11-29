Yapay Zeka Özeti:
- Yükselen bellek fiyatlarında ilk gerileme sinyalleri görüldü. Tüketici talebinin zayıflaması ve stok eritme çabalarıyla özellikle DDR4 ve DDR3 fiyatları düşüşe geçti. Bulut hizmeti sağlayıcılarının sipariş azaltması ve jeopolitik belirsizlikler pazarı etkilerken, DDR5 tarafında beklenen fiyat artışlarının da tahmin edilenden daha sınırlı kalacağı öngörülüyor. Üreticilerin HBM belleklerine odaklanmasına rağmen piyasa dengeleniyor.
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Fiyatlardaki değişimin arkasında, bellek alıcılarının daha temkinli hareket etmesi bulunuyor. ABD'deki veri merkezi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve küresel jeopolitik gelişmeler, talebin geleceğine yönelik öngörüleri zorlaştırıyor. Çinli bulut hizmeti sağlayıcılarının bazı sunucu DRAM siparişlerini azaltması da pazarın büyüme beklentilerini aşağı çekiyor.
Tüketici tarafında ise yüksek fiyatlar nedeniyle talep belirgin şekilde zayıflamış durumda. Bellek maliyetlerinin ulaşmış olduğu seviyeler, birçok kullanıcının yeni bilgisayar toplama veya yükseltme planlarını ertelemesine neden oluyor. Perakendeciler ve distribütörler de yeni siparişlerini azaltarak mevcut stokları eritmeye odaklanıyor. TrendForce, bu gelişmelerin 2027 yılında tüketici DRAM talebinin daha önce tahmin edilenden düşük kalmasına yol açabileceğini değerlendiriyor.
DDR4 ve DDR3 fiyatları düşerken DDR5 artmaya devam edebilir
DDR5 tarafında ise tablo biraz farklı. Mevcut nesil bellek standardında sözleşme fiyatlarının 2027 yılında da yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Ancak TrendForce, önceki tahminlerine kıyasla daha sınırlı bir artış öngörüyor.
Üreticiler yapay zeka belleklerine öncelik veriyor
Samsung, SK hynix ve Micron gibi sektörün üç büyük üreticisi, üretim kapasitelerinin önemli bir bölümünü yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan yüksek bant genişlikli belleklere (HBM) yönlendirmiş durumda. Bu tercih, geleneksel DRAM üretim kapasitesini sınırlandırarak standart bilgisayar belleklerinin arzını olumsuz etkiliyor.
Bununla birlikte TrendForce, tüketici DRAM üretiminin 2027 yılında yıllık bazda önemli ölçüde artmasını bekliyor. Üretim miktarlarının hala 2024 seviyelerinin altında kalacağı tahmin edilse de kapasitedeki artış, zayıflayan talep ve stokların eritilmesiyle birleştiğinde arz-talep dengesinin iyileşmesine yardımcı olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli