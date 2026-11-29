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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yükselen bellek fiyatlarında ilk gerileme sinyalleri görüldü. Tüketici talebinin zayıflaması ve stok eritme çabalarıyla özellikle DDR4 ve DDR3 fiyatları düşüşe geçti. Bulut hizmeti sağlayıcılarının sipariş azaltması ve jeopolitik belirsizlikler pazarı etkilerken, DDR5 tarafında beklenen fiyat artışlarının da tahmin edilenden daha sınırlı kalacağı öngörülüyor. Üreticilerin HBM belleklerine odaklanmasına rağmen piyasa dengeleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bilgisayar toplamak veya mevcut sistemini yükseltmek isteyen kullanıcıları uzun süredir zorlayan bellek krizi, ilk kez hafifleme sinyalleri veriyor. Piyasa araştırma şirketi TrendForce'un değerlendirmelerine göre özellikle eski nesil DDR4 ve DDR3 belleklerde fiyatlar aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Bununla birlikte DDR5 belleklerde de beklenen fiyat artışına ilişkin tahminler daha ılımlı hale geldi.

Fiyatlardaki değişimin arkasında, bellek alıcılarının daha temkinli hareket etmesi bulunuyor. ABD'deki veri merkezi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve küresel jeopolitik gelişmeler, talebin geleceğine yönelik öngörüleri zorlaştırıyor. Çinli bulut hizmeti sağlayıcılarının bazı sunucu DRAM siparişlerini azaltması da pazarın büyüme beklentilerini aşağı çekiyor.

Tüketici tarafında ise yüksek fiyatlar nedeniyle talep belirgin şekilde zayıflamış durumda. Bellek maliyetlerinin ulaşmış olduğu seviyeler, birçok kullanıcının yeni bilgisayar toplama veya yükseltme planlarını ertelemesine neden oluyor. Perakendeciler ve distribütörler de yeni siparişlerini azaltarak mevcut stokları eritmeye odaklanıyor. TrendForce, bu gelişmelerin 2027 yılında tüketici DRAM talebinin daha önce tahmin edilenden düşük kalmasına yol açabileceğini değerlendiriyor.

DDR4 ve DDR3 fiyatları düşerken DDR5 artmaya devam edebilir

Tam Boyutta Gör Fiyat düşüşleri şimdilik ağırlıklı olarak eski nesil bellek standartlarında görülüyor. DDR4 ve DDR3 modüllerine yönelik tüketici talebinin zayıflaması, spot fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Özellikle ana akım DDR4 bellek yongalarının fiyatları son dönemde haftalık bazda yaklaşık yüzde 1,6 geriledi.

DDR5 tarafında ise tablo biraz farklı. Mevcut nesil bellek standardında sözleşme fiyatlarının 2027 yılında da yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Ancak TrendForce, önceki tahminlerine kıyasla daha sınırlı bir artış öngörüyor.

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Üreticiler yapay zeka belleklerine öncelik veriyor

Samsung, SK hynix ve Micron gibi sektörün üç büyük üreticisi, üretim kapasitelerinin önemli bir bölümünü yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan yüksek bant genişlikli belleklere (HBM) yönlendirmiş durumda. Bu tercih, geleneksel DRAM üretim kapasitesini sınırlandırarak standart bilgisayar belleklerinin arzını olumsuz etkiliyor.

Bununla birlikte TrendForce, tüketici DRAM üretiminin 2027 yılında yıllık bazda önemli ölçüde artmasını bekliyor. Üretim miktarlarının hala 2024 seviyelerinin altında kalacağı tahmin edilse de kapasitedeki artış, zayıflayan talep ve stokların eritilmesiyle birleştiğinde arz-talep dengesinin iyileşmesine yardımcı olabilir.

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