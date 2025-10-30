Bellek fiyatlarındaki artış akıllı telefon üreticilerini zorluyor: Telefon fiyatları artabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dünya genelinde yaşanan bellek yongası sıkıntısı, maliyetleri artırıyor ve en büyük bellek üreticilerinden biri olan Samsung da dahil olmak üzere birçok akıllı telefon markası ürünlerine zam yapmaya hazırlanıyor.

Yıl başından bu yana RAM fiyatları %50 arttı

Sorunun temelinde, ChatGPT, Gemini ve Copilot gibi yapay zeka araçlarını çalıştıran sunucularda kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) yatıyor. Bu ultra hızlı RAM türüne olan talep yapay zeka patlamasıyla birlikte hızla artarken, arz aynı hızda büyüyemedi. Bellek çiplerinin fiyatları bu yıl %50’den fazla yükseldi ve bu artış artık tüketici donanımlarına da yansımaya başladı.

Samsung’un da yaklaşan telefon ve tablet modellerinde maliyetleri dengelemek amacıyla fiyat artışına gideceği söyleniyor. Şirket kendi DRAM ve NAND yongalarını üretse de, küresel arz baskısından tamamen muaf değil. Raporda net rakamlar yer almasa da, zamların neredeyse tüm ürün serilerini etkilemesi bekleniyor.

Bazı markalar ise şimdiden fiyatlarını güncellemeye başladı. Örneğin Xiaomi’nin yeni Redmi K90 modeli, önceki nesille aynı 12 GB + 256 GB konfigürasyona sahip olmasına rağmen 2.599 yuan başlangıç fiyatıyla, selefinden 100 yuan daha pahalı piyasaya çıktı.

Bu nedenle yakında çıkacak modellerde fiyat artışları görmemiz olası. Üstelik bu bellek sıkıntısının yakın zamanda sona ermesi de beklenmiyor. Yapay zekaya olan talepte yavaşlama görülmemesi nedeniyle arz-talep dengesizliğinin 2027 hatta 2028’e kadar sürebileceği belirtiliyor.

