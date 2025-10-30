Giriş
    Bellek fiyatlarındaki artış akıllı telefon üreticilerini zorluyor: Telefon fiyatları artabilir

    Dünya genelinde yaşanan bellek yongası sıkıntısı, maliyetleri artırıyor. Bu nedenle birçok akıllı telefon markası ürünlerine zam yapmaya hazırlanıyor.          

    Bellek fiyatlarındaki artış akıllı telefon üreticilerini zorluyor Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde yaşanan bellek yongası sıkıntısı, maliyetleri artırıyor ve en büyük bellek üreticilerinden biri olan Samsung da dahil olmak üzere birçok akıllı telefon markası ürünlerine zam yapmaya hazırlanıyor.

    Yıl başından bu yana RAM fiyatları %50 arttı

    Sorunun temelinde, ChatGPT, Gemini ve Copilot gibi yapay zeka araçlarını çalıştıran sunucularda kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) yatıyor. Bu ultra hızlı RAM türüne olan talep yapay zeka patlamasıyla birlikte hızla artarken, arz aynı hızda büyüyemedi. Bellek çiplerinin fiyatları bu yıl %50’den fazla yükseldi ve bu artış artık tüketici donanımlarına da yansımaya başladı.

    Samsung’un da yaklaşan telefon ve tablet modellerinde maliyetleri dengelemek amacıyla fiyat artışına gideceği söyleniyor. Şirket kendi DRAM ve NAND yongalarını üretse de, küresel arz baskısından tamamen muaf değil. Raporda net rakamlar yer almasa da, zamların neredeyse tüm ürün serilerini etkilemesi bekleniyor.

    Bazı markalar ise şimdiden fiyatlarını güncellemeye başladı. Örneğin Xiaomi’nin yeni Redmi K90 modeli, önceki nesille aynı 12 GB + 256 GB konfigürasyona sahip olmasına rağmen 2.599 yuan başlangıç fiyatıyla, selefinden 100 yuan daha pahalı piyasaya çıktı.

    Bu nedenle yakında çıkacak modellerde fiyat artışları görmemiz olası. Üstelik bu bellek sıkıntısının yakın zamanda sona ermesi de beklenmiyor. Yapay zekaya olan talepte yavaşlama görülmemesi nedeniyle arz-talep dengesizliğinin 2027 hatta 2028’e kadar sürebileceği belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.hankyung.com/article/2025102879451 https://www.gizmochina.com/2025/10/29/smartphone-prices-tipped-to-rise-as-ai-boom-causes-a-memory-chip-shortage/
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    S
    sekomiko 6 dakika önce

    kod

    M
    matarese 12 dakika önce

    Düşük bataryalı versiyon da bir an önce ülkemize rekabetçi bir fiyatla gelir umarım

    Profil resmi
    pakimeno 1 saat önce

    merhabalar...

    Profil resmi
    Pozitron~ 1 saat önce

    kod alabilir miyim ? :)

    1
    1080pHD 1 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    elenthari 2 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    waybe 2 saat önce

    Kupon

    Profil resmi
    Dumanus 2 saat önce

    Kupon icin

    Profil resmi
    SED77 2 saat önce

    bitmediyse alaım

    C
    cagkan007 2 saat önce

    selamlar

    Profil resmi
    Pentagramet 2 saat önce

    Teşekkürler

    Profil resmi
    kurttan 3 saat önce

    Elektronik ürünler için biraz daha yüksek olmalıydı ama olsun bu da iyidir teşekkür ederiz... : )

    Profil resmi
    splendour41 3 saat önce

    bende rica edeceğim teşekkürler.

    Profil resmi
    FiveRoaD 3 saat önce

    Öyleyse Sırsa Sizde..

    K
    Kolloidall 3 saat önce

    codinho

    Profil resmi
    SED77 4 saat önce

    kod gelmedi ne zaman gelir

    Profil resmi
    Hakan 4 saat önce

    Kod istiyorum.

    Profil resmi
    Shinigami35 4 saat önce

    Kaldıysa 1 adet alabilirim :)

    Profil resmi
    s.uzun 5 saat önce

    Teşekkürler

    P
    pskillercheto 5 saat önce

    kod?

