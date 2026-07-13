Bellek krizi akıllı telefon pazarını vurdu, satışlar %11 düştü: İşte en çok satan markalar

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Tam Boyutta Gör Küresel akıllı telefon pazarı, 2026'nın ikinci çeyreğinde son yılların en sert daralmalarından birini yaşadı. Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research'ün verilerine göre, dünya genelindeki akıllı telefon sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 geriledi. Sektör temsilcileri, bunun yaklaşık 13 yılın en zayıf ikinci çeyrek performansı olduğunu belirtirken, düşüşün arkasındaki en büyük neden olarak yapay zeka veri merkezlerine yönelen bellek üretimi gösteriliyor.

Sektörde yaşanan DRAM ve NAND bellek sıkıntısı, üreticilerin maliyetlerini önemli ölçüde artırdı. Çip üreticilerinin daha yüksek kâr sağlayan yapay zeka veri merkezi projelerine öncelik vermesi nedeniyle akıllı telefon üreticilerine ayrılan kapasite daraldı. Artan bellek maliyetleri cihaz fiyatlarına yansırken, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerin yükselttiği petrol ve lojistik maliyetleri de pazardaki baskıyı daha da artırdı.

Samsung zirveyi geri aldı

Olumsuz tabloya rağmen Samsung, yüzde 24'lük pazar payıyla yeniden dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna yükseldi. Şirket, güçlü tedarik zinciri yönetimi ve özellikle Hindistan ile Orta Doğu pazarlarında uyguladığı yaz kampanyaları sayesinde fiyat artışlarını sınırlı tutmayı başardı. Galaxy S26 serisinin güçlü satış performansı, özellikle yeni yapay zeka özellikleri ve gizlilik ekranıyla öne çıkan Galaxy S26 Ultra modeline yönelik yüksek taleple desteklendi.

Apple rekor ikinci çeyrek performansına ulaştı

Apple da zorlu piyasa koşullarında büyümeyi sürdüren üreticiler arasında yer aldı. Şirket, sevkiyatlarını yıllık bazda yüzde 3 artırarak yüzde 20 pazar payına ulaştı ve ikinci çeyrek için yeni bir rekor kırdı. Ayrıca Apple, bu dönemde fiyatlarını artırmayan tek büyük akıllı telefon üreticisi oldu. iPhone 17 serisi küresel ölçekte güçlü talep görmeye devam ederken, şirket Çin pazarında ise beklenen performansı sergileyemedi.

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Çinli markalarda büyük düşüş

Buna karşılık Çinli üreticiler Xiaomi, Oppo ve Vivo, yükselen bellek maliyetlerinden en fazla etkilenen markalar oldu. Giriş ve orta segmentte yoğun faaliyet gösteren bu şirketler, fiyat artışlarına duyarlı tüketicilerin yeni telefon alımlarını ertelemesi veya eski modellere yönelmesi nedeniyle çift haneli satış kayıpları yaşadı. Xiaomi, ürün gamını sadeleştirerek yüzde 12 pazar payıyla üçüncü sıradaki yerini korurken, Oppo yüzde 11, Vivo ise yüzde 8 pazar payına geriledi. Tedarik sorunları nedeniyle bazı modellerin geleneksel fiyat seviyelerinde sunulamaması da satışları olumsuz etkiledi.

Pazardaki genel küçülmeye rağmen Google ve Huawei dikkat çeken bir büyüme sergiledi. Google, Pixel 10 serisinin katkısıyla sevkiyatlarını yıllık bazda yüzde 16 artırırken, Huawei de Mate 80 serisinin desteğiyle yüzde 6 büyüme kaydetti.

Counterpoint analistleri, bellek arzındaki sıkıntının 2027 yılına kadar devam edebileceğini öngörüyor. Bu nedenle küresel akıllı telefon pazarının 2026 genelinde yaklaşık yüzde 14 daralması bekleniyor. Yapay zeka veri merkezlerine yönelik çip talebinin hız kesmemesi halinde, akıllı telefon üreticilerinin önümüzdeki dönemde de maliyet baskısıyla karşı karşıya kalacağı değerlendiriliyor.

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