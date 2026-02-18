Apple taktik değiştiriyor, Çinli bellek üreticilerine yöneliyor

Apple Çin’e yöneliyor
Son dönemde Çinli bellek üreticileri YMTC ve CXMT’nin verimlilik anlamında önemli mesafeler katetmesi Apple’ın da dikkatinden kaçmadı. Trump hükümetinin sıcak bakmamasına rağmen firmanın Çinli bellek üreticileri ile görüşme yapmayı planladığı belirtiliyor.
Kaynaklar bu hareketi Haziran ayındaki tedarik görüşmelerinde koz olarak kullanmak şeklinde yorumluyor. Şimdiden fiyatları yükseltmeye başlayan Batılı bellek üreticileri Haziran ayına Apple’ın karşısına kabarık bir fatura koyacak. Apple ise tedarik zincirini daha da genişletme girişimi ile bu üreticilere karşı fiyatı en azından istediği seviyenin bir miktar üzerinde tutmaya çalışacak.
Apple'ın planlarını bozacak tek şey ise ambargo listesi. ABD hükümeti bit süredir kara listeye yeni Çinli firmalar eklemek için çalışmalar yapıyor ve bu iki firmanın da eklenme ihtimalinin olduğu konuşuluyor. Bu durumda Apple'ın tamamen Çin'e yönelik planları akamete uğramış olacak.
vay be gayet iyi