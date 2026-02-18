Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple taktik değiştiriyor, Çinli bellek üreticilerine yöneliyor

    Haziran ayında bellek tedarikçileri tarafından büyük zam talepleri ile karşı karşıya kalacak olan Apple, Çinli üreticileri de listeye ekleyerek pazarlık gücünü arttırmak istiyor.

    Apple Tam Boyutta Gör
    RAM üretimindeki kriz nedeniyle 2026 yılında oldukça zorlanacağı belirtilen Apple, tarihi boyunca en büyük kozu olan pazarlık gücünü kaybetmek istemiyor. Haziran ayında SK Hynix ve Samsung ile yeniden RAM tedarik anlaşmasına oturacak olan Apple taktik değiştiriyor.

    Apple Çin’e yöneliyor

    Son dönemde Çinli bellek üreticileri YMTC ve CXMT’nin verimlilik anlamında önemli mesafeler katetmesi Apple’ın da dikkatinden kaçmadı. Trump hükümetinin sıcak bakmamasına rağmen firmanın Çinli bellek üreticileri ile görüşme yapmayı planladığı belirtiliyor.

    Kaynaklar bu hareketi Haziran ayındaki tedarik görüşmelerinde koz olarak kullanmak şeklinde yorumluyor. Şimdiden fiyatları yükseltmeye başlayan Batılı bellek üreticileri Haziran ayına Apple’ın karşısına kabarık bir fatura koyacak. Apple ise tedarik zincirini daha da genişletme girişimi ile bu üreticilere karşı fiyatı en azından istediği seviyenin bir miktar üzerinde tutmaya çalışacak.

    Apple’ın planlarını bozacak tek şey ise ambargo listesi. ABD hükümeti bit süredir kara listeye yeni Çinli firmalar eklemek için çalışmalar yapıyor ve bu iki firmanın da eklenme ihtimalinin olduğu konuşuluyor. Bu durumda Apple’ın tamamen Çin’e yönelik planları akamete uğramış olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 5 saat önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 3 1.5 dci hotels.com güvenilir mi lastiğe fitil atmak anafranil ile takıntılarımı yendim mitsubishi l200 tutulan modeli

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum