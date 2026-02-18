Apple taktik değiştiriyor, Çinli bellek üreticilerine yöneliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör RAM üretimindeki kriz nedeniyle 2026 yılında oldukça zorlanacağı belirtilen Apple, tarihi boyunca en büyük kozu olan pazarlık gücünü kaybetmek istemiyor. Haziran ayında SK Hynix ve Samsung ile yeniden RAM tedarik anlaşmasına oturacak olan Apple taktik değiştiriyor.

Apple Çin’e yöneliyor

Son dönemde Çinli bellek üreticileri YMTC ve CXMT’nin verimlilik anlamında önemli mesafeler katetmesi Apple’ın da dikkatinden kaçmadı. Trump hükümetinin sıcak bakmamasına rağmen firmanın Çinli bellek üreticileri ile görüşme yapmayı planladığı belirtiliyor.

Kaynaklar bu hareketi Haziran ayındaki tedarik görüşmelerinde koz olarak kullanmak şeklinde yorumluyor. Şimdiden fiyatları yükseltmeye başlayan Batılı bellek üreticileri Haziran ayına Apple’ın karşısına kabarık bir fatura koyacak. Apple ise tedarik zincirini daha da genişletme girişimi ile bu üreticilere karşı fiyatı en azından istediği seviyenin bir miktar üzerinde tutmaya çalışacak.

Apple’ın planlarını bozacak tek şey ise ambargo listesi. ABD hükümeti bit süredir kara listeye yeni Çinli firmalar eklemek için çalışmalar yapıyor ve bu iki firmanın da eklenme ihtimalinin olduğu konuşuluyor. Bu durumda Apple’ın tamamen Çin’e yönelik planları akamete uğramış olacak.

