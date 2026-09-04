Bellek krizi Apple’ı vurdu: iPhone 18 Pro fiyatı cep yakacak

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Tam Boyutta Gör Apple’ın yakında tanıtılacak yeni amiral gemisi serisinde fiyat artışı kapıda görünüyor. TrendForce’a göre iPhone 18 Pro’nun üretim maliyetlerinde özellikle bellek tarafındaki sert yükseliş etkili olurken 256 GB’lık giriş modelinin 1.209 ila 1.319 dolar arasında fiyatlandırılması bekleniyor.

Bellek maliyeti bir yılda yüzde 400 arttı

Apple’ın iPhone 18 Pro, Pro Max ve yeni iPhone Ultra modellerini 9 Eylül’de tanıtması bekleniyor. Lansman öncesinde yeni iPhone’ların tahmini üretim maliyetlerini inceleyen TrendForce, özellikle bellek fiyatlarındaki artışın Apple üzerinde ciddi bir maliyet baskısı oluşturduğunu belirtiyor.

Analistlere göre iPhone 17 Pro’nun piyasaya çıkışından bellek maliyetleri yüzde 400 oranında yükseldi. Şirketin bu artışın tamamını tüketiciye yansıtıp yansıtmayacağı belirsiz ancak uzunca bir süredir iPhone 18 Pro için yaklaşık 100 dolarlık bir fiyat artışı gündemde. Ancak TrendForce’a göre artış daha da yüksek olabilir.

iPhone 17 Pro, 256 GB depolama alanına sahip giriş modeliyle 1.099 dolardan satışa çıkmıştı.

Yeni modelde ise bellek maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatın yüzde 10 ila 20 arasında yükselmesi bekleniyor. Bu hesaplama, 256 GB iPhone 18 Pro’nun 1.209 ila 1.319 dolar arasında bir başlangıç fiyatına sahip olabileceğini gösteriyor. Bu da iPhone 18 Pro’nun Türkiye fiyatının 119.000 TL civarında olabileceğine işaret ediyor.

iPhone Ultra 2.300 dolara yaklaşabilir

Apple’ın yeni katlanabilir modeli olması beklenen iPhone Ultra ise serinin fiyat açısından çok daha üst bir noktaya çıkacak. TrendForce, cihazın 2.099 ila 2.299 dolar arasında fiyatlandırılabileceğini öngörüyor.

Tam Boyutta Gör Üstelik bu fiyatlar modelin daha düşük depolama seçenekleri için geçerli. 2 TB depolama alanına sahip en üst seviye iPhone Ultra’nın 3.000 doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Bu da vergiler hesaplandığında kabaca 295.000 TL yapıyor.

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Bellek tarafındaki maliyetlere ek olarak yeni donanım yükseltmeleri de maliyetleri artıracak. Cihazlarda Apple’ın A20 Pro ARM işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Yeni çipe eşlik etmek üzere daha güçlü bir soğutma sisteminin de geliştirildiği aktarılıyor. Bunun yanında ana kamerada değişken diyafram açıklığı özelliğinin kullanılması ve daha büyük kapasiteli bir bataryaya geçilmesi bekleniyor.

TrendForce’un önceki söylentilerle büyük ölçüde örtüşen teknik tahminlerine göre hem iPhone 18 Pro (Max) hem de iPhone Ultra, 12 GB RAM ve 256 GB ile 2 TB arasında değişen depolama seçenekleriyle gelecek.

Ekran tarafında 120 Hz LTPO AMOLED panel kullanılacağı, ön kameranın ise 24 MP çözünürlüğe sahip olacağı öne sürülüyor. Arka kamera sisteminde 48 MP ana kamera ve 48 MP ultra geniş açı kamera bulunması bekleniyor. Rapora göre iPhone Ultra’da Pro ailesinden farklı olarak 48 MP telefoto kamera bulunmayacak.

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