Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bellek krizi büyüyor: PC pazarı için yeni uyarı

    IDC'ye göre yapay zeka veri merkezlerinin bellek talebi, PC pazarını zorluyor. DRAM krizi, fiyat artışları ve satış düşüşlerini beraberinde getirebilir. İşte detaylar...

    Bellek krizi büyüyor: PC pazarı için yeni uyarı Tam Boyutta Gör
    Bellek pazarında süren arz sıkıntısı, PC pazarında daha sert sonuçlar doğurabilir. IDC tarafından paylaşılan yeni rapora göre, AI altyapı yatırımlarının hızlanmasıyla birlikte DRAM ve NAND üretiminin büyük bölümü veri merkezlerine kaydırılmış durumda. Bu tablo, tüketici elektroniği tarafında hem fiyat artışlarını hem de satış kayıplarını tetikliyor.

    PC pazarı küçülürken fiyatlar artacak

    IDC'nin en olumsuz senaryosuna göre, PC sevkiyatları 2026 yılında yüzde 8,9'a kadar daralabilir. Bunun temel nedeni, bellek üreticilerinin geleneksel PC ve akıllı telefonlarda kullanılan DRAM yerine, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve yüksek kapasiteli DDR5 çözümlerine öncelik vermesi. Arzın daralması ise, PC üreticilerini maliyet baskısıyla karşı karşıya bırakıyor.

    Bu durum fiyatlara da yansımış durumda. IDC, bellek maliyetleri mevcut seyri korursa PC fiyatlarında 2026 boyunca yüzde 6 ila 8 arasında artış görülebileceğini belirtiyor. Bazı üreticiler şimdiden dizüstü bilgisayar ve bileşen fiyatlarını yükseltirken, önümüzdeki aylarda ek zamlar yapılması muhtemel.

    Zamanlama açısından tablo daha da kritik. AI PC olarak adlandırılan ve yerel yapay zeka işlemleri için NPU barındıran yeni nesil bilgisayarlar, daha yüksek RAM kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Bu da, sektörün toparlanma umudu olarak görülen AI PC'leri bellek krizine karşı daha kırılgan hale getiriyor. Bellek sıkıntısı yalnızca PC'lerle sınırlı değil. IDC'ye göre akıllı telefonların ortalama satış fiyatı da en kötü senaryoda yüzde 6-8 artabilir.

    Daha önce rapora göre küresel akıllı telefon sevkiyatlarında da yüzde 5,2'ye varan bir düşüş ihtimali bulunuyor. IDC'ye göre bellek krizi derinleşirse, hem donanım yükseltmeleri hem de yeni nesil cihazlar kullanıcılar için daha az erişilebilir hale gelmeye devam edecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault kangoo 1.4 tutulan modeli hangisi tekno 47 apec 150 cc motor yorum sym jet 14 200i kullanıcı yorumları citroen berlingo tavsiye eder misiniz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum