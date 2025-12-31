Bellek krizi büyüyor: PC pazarı için yeni uyarı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bellek pazarında süren arz sıkıntısı, PC pazarında daha sert sonuçlar doğurabilir. IDC tarafından paylaşılan yeni rapora göre, AI altyapı yatırımlarının hızlanmasıyla birlikte DRAM ve NAND üretiminin büyük bölümü veri merkezlerine kaydırılmış durumda. Bu tablo, tüketici elektroniği tarafında hem fiyat artışlarını hem de satış kayıplarını tetikliyor.

PC pazarı küçülürken fiyatlar artacak

IDC'nin en olumsuz senaryosuna göre, PC sevkiyatları 2026 yılında yüzde 8,9'a kadar daralabilir. Bunun temel nedeni, bellek üreticilerinin geleneksel PC ve akıllı telefonlarda kullanılan DRAM yerine, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve yüksek kapasiteli DDR5 çözümlerine öncelik vermesi. Arzın daralması ise, PC üreticilerini maliyet baskısıyla karşı karşıya bırakıyor.

Bu durum fiyatlara da yansımış durumda. IDC, bellek maliyetleri mevcut seyri korursa PC fiyatlarında 2026 boyunca yüzde 6 ila 8 arasında artış görülebileceğini belirtiyor. Bazı üreticiler şimdiden dizüstü bilgisayar ve bileşen fiyatlarını yükseltirken, önümüzdeki aylarda ek zamlar yapılması muhtemel.

Zamanlama açısından tablo daha da kritik. AI PC olarak adlandırılan ve yerel yapay zeka işlemleri için NPU barındıran yeni nesil bilgisayarlar, daha yüksek RAM kapasitesine ihtiyaç duyuyor. Bu da, sektörün toparlanma umudu olarak görülen AI PC'leri bellek krizine karşı daha kırılgan hale getiriyor. Bellek sıkıntısı yalnızca PC'lerle sınırlı değil. IDC'ye göre akıllı telefonların ortalama satış fiyatı da en kötü senaryoda yüzde 6-8 artabilir.

Daha önce rapora göre küresel akıllı telefon sevkiyatlarında da yüzde 5,2'ye varan bir düşüş ihtimali bulunuyor. IDC'ye göre bellek krizi derinleşirse, hem donanım yükseltmeleri hem de yeni nesil cihazlar kullanıcılar için daha az erişilebilir hale gelmeye devam edecek.

