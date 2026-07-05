Çinli YMTC ilk kez global pazara SSD sunuyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin’in dışa bağımlılığı azaltma hamlesindeki en önemli oyunculardan bellek üreticisi YMTC, ABD ambargoları nedeniyle bugüne kadar depolama belleklerini ülke sınırları içerisinde tutmaktaydı. İlk kez global pazarda YMTC SSD ürünlerini görmeye başlayacağız.

YMTC SSD globale geliyor

Özellikle bellek krizi nedeniyle Apple gibi devlerin ambargoya rağmen Çinli üreticilerle dirsek temasına geçmeye başladığı bir dönemde YMTC de önemli bir hamle yaptı. Global pazarda satışa çıkan Lenovo ThinkBook 14 G9 dizüstü modelinde ilk kez YMTC SSD kullanıldı.

Çinli YMTC, NAND bellek üretiminde devleri geride bırakacak 3 ay önce eklendi

Çin’in en büyük 3D NAND üreticisi olan YMTC hali hazırda yeni geliştirdiği SSD modellerinde 1TB TLC ya d 2TB QLC modüller kullanıyor. Xtacking 4.0 bellek mimarisi ile yüksek hızlara ulaşılıyor. Dizüstü modelinde ise 512GB NVMe PCIe 4.0 M.2 2242 SSD modeline yer verilmiş. Bu sürücü 3950 MB/s okuma ve 2514 MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor. Hali hazırdaki rakiplerine göre düşük kalsa da kriz göz önüne alındığında oldukça yeterli.

Yaşanan bellek krizi Çinli üreticilerin üzerindeki ambargo kâbusunu da hafifletebilir. Apple ile olan görüşmeleri olumlu sonuçlanırsa YMTC üretimi bellek ve depolama ürünlerini iPhone 18 serisinde görmemiz sürpriz olmayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: