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    Çinli YMTC ilk kez global pazara SSD sunuyor

    Ambargolar nedeniyle uzun süredir sadece Çin sınırları içerisinde SSD ticareti yapan YMTC artık global pazara açılıyor. İlk SSD ürünü bir dizüstü modeli içerisinde olacak.

    YMTC Tam Boyutta Gör
    Çin’in dışa bağımlılığı azaltma hamlesindeki en önemli oyunculardan bellek üreticisi YMTC, ABD ambargoları nedeniyle bugüne kadar depolama belleklerini ülke sınırları içerisinde tutmaktaydı. İlk kez global pazarda YMTC SSD ürünlerini görmeye başlayacağız.

    YMTC SSD globale geliyor

    Özellikle bellek krizi nedeniyle Apple gibi devlerin ambargoya rağmen Çinli üreticilerle dirsek temasına geçmeye başladığı bir dönemde YMTC de önemli bir hamle yaptı. Global pazarda satışa çıkan Lenovo ThinkBook 14 G9 dizüstü modelinde ilk kez YMTC SSD kullanıldı.

    Çin’in en büyük 3D NAND üreticisi olan YMTC hali hazırda yeni geliştirdiği SSD modellerinde 1TB TLC ya d 2TB QLC modüller kullanıyor. Xtacking 4.0 bellek mimarisi ile yüksek hızlara ulaşılıyor. Dizüstü modelinde ise 512GB NVMe PCIe 4.0 M.2 2242 SSD modeline yer verilmiş. Bu sürücü 3950 MB/s okuma ve 2514 MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor. Hali hazırdaki rakiplerine göre düşük kalsa da kriz göz önüne alındığında oldukça yeterli.

    Yaşanan bellek krizi Çinli üreticilerin üzerindeki ambargo kâbusunu da hafifletebilir. Apple ile olan görüşmeleri olumlu sonuçlanırsa YMTC üretimi bellek ve depolama ürünlerini iPhone 18 serisinde görmemiz sürpriz olmayacak.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    Miragle 1 saat önce

    parasına değer veren varsa a101 den uzak dursun.bazı şeylere sahip olmak güzel ama bim v a101 den bedava gelse çöpüme atmam.gıdasından iğnesine kadar ürünler kalitesi.burda bu marketleri görmezdik eskiden şimdi ise kürdan satsa bu sitede bayram havası varmış gibi a101 reklamı yapılıyor.biraz da bim'i övün sonra kızmasınlar. :)

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