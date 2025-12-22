Giriş
    Bellek krizi hazır sistemleri vurdu: RAM’siz PC’ler sahnede

    Paradox Customs, artan fiyatlar ve tedarik sorunları nedeniyle hazır PC’lerde RAM’siz sipariş dönemini başlattı. Öte yandan kullanıcı tarafında ise uyumluluk ve destek soruları gündeme geliyor.

    Bellek krizi hazır sistemleri vurdu: RAM’siz PC’ler sahnede Tam Boyutta Gör

    Donanım tedarik zincirinde yaşanan belirsizlikler hazır sistem pazarında alışılmışın dışında çözümleri beraberinde getirmeye devam ediyor. Özel sistem toplayıcılarından Paradox Customs, önceden yapılandırılmış masaüstü bilgisayarlarında RAM’siz sipariş seçeneği sunmaya başladığını duyurdu. Şirket, bu kararın arkasında devam eden bellek kıtlığı ve artan RAM fiyatlarının bulunduğunu vurguluyor.

    RAM krizi yayılıyor

    Yeni seçenek sayesinde kullanıcılar, hazır bir sistemi bellek modülü olmadan satın alabiliyor. Özellikle elinde halihazırda uyumlu RAM kitleri bulunan kullanıcılar için bu yaklaşım maliyeti düşürme ve mevcut donanımı değerlendirme imkanı sunuyor. Paradox Customs, bu modelle bellek tedarikinde yaşanan sorunları aşmayı hedeflerken aynı zamanda fiyat dalgalanmalarının sistem maliyetlerine yansımasını sınırlamayı amaçlıyor.

    Ancak RAM, sistem toplayıcıları için genellikle öngörülebilir stok, fiyat ve teknik destek açısından en güvenilir bileşenlerden biri olarak görülüyor. Bellek arzı daraldığında firmalar çoğu zaman maliyeti üstlenmek, fiyatları artırmak ya da belirli konfigürasyonları tamamen satıştan kaldırmak zorunda kalıyor. Kullanıcının kendi RAM’ini kullanması bu sorunu tedarikçi tarafında çözüyor olsa da kurulum ve uyumluluk sorumluluğunu doğrudan alıcıya aktarıyor.

    RAM’in kullanıcıya bırakılması ise hazır sistem mantığıyla çelişen bir tablo ortaya koyuyor. Anakart ile uyumsuz bir bellek kiti kullanılması halinde boot döngüleri, sistem kararsızlığı, rastgele uygulama çökmeleri veya yalnızca tek RAM modülüyle açılan sistemler gibi sorunlar yaşanabiliyor. Ayrıca BIOS ayarları ile EXPO veya XMP profillerinin doğru çalışmaması gibi teknik konularda sorumluluğun kime ait olacağı net değil. Sektördeki bellek arzı sorunları devam etmesi halinde Paradox Customs gibi başka firmalar da benzer yola başvurabilir.

