Bellek krizi Lenovo'yu vurdu: Yeni fiyat artışı yolda

Yeni fiyat artışı yolda
Artışın, Lenovo'nun "Intelligent Devices Group" portföyündeki seçili PC, tablet ve mobil cihazları kapsayacağı belirtiliyor. Şirket yöneticileri, DRAM ve NAND tarafındaki küresel arz daralması nedeniyle fiyat güncellemesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Özellikle yapay zekâ odaklı veri merkezlerine yönelik yoğun talep, bellek ve depolama maliyetlerini yukarı çekmiş durumda.
Lenovo, ortaklarına gönderdiği bilgilendirmede değişikliklerin ürüne göre farklılık göstereceğini söylüyor. Ayrıca 31 Mart 2026'ya kadar sevk edilmemiş siparişlerin, piyasa koşullarına bağlı olarak yeni fiyatlardan etkilenebileceği uyarısında bulunuldu. Bu da mevcut fiyatların geriye dönük olarak güncellenebileceği anlamına geliyor.
2026'nın ilk aylarında tüketici elektroniği pazarında yaşanan dalgalanma, özellikle PC tarafında maliyet baskısını artırmış durumda. Lenovo'nun açık iletişim stratejisi dikkat çekse de, bellek krizinin kısa vadede sona ermesi beklenmiyor. Bu tablo, önümüzdeki dönemde diğer üreticilerden de benzer fiyat güncellemeleri yapmasına neden olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: