Bellek krizi Lenovo'yu vurdu: Yeni fiyat artışı yolda

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör DRAM ve NAND pazarında yaşanan arz daralması, bellek ve depolama fiyatlarını hızla yukarı çekmiş durumda. Bu da tedarik baskısına neden olurken, üreticileri etkilemeye devam ediyor. Son olarak Lenovo, küresel bellek ve depolama krizinin etkisiyle mart ayında bazı tüketici ürünlerinde fiyat artışına gideceğini duyurdu. Şirket, iş ortaklarına siparişleri erkene çekmeleri yönünde uyarı yaptı.

Yeni fiyat artışı yolda

Artışın, Lenovo'nun "Intelligent Devices Group" portföyündeki seçili PC, tablet ve mobil cihazları kapsayacağı belirtiliyor. Şirket yöneticileri, DRAM ve NAND tarafındaki küresel arz daralması nedeniyle fiyat güncellemesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Özellikle yapay zekâ odaklı veri merkezlerine yönelik yoğun talep, bellek ve depolama maliyetlerini yukarı çekmiş durumda.

Lenovo, ortaklarına gönderdiği bilgilendirmede değişikliklerin ürüne göre farklılık göstereceğini söylüyor. Ayrıca 31 Mart 2026'ya kadar sevk edilmemiş siparişlerin, piyasa koşullarına bağlı olarak yeni fiyatlardan etkilenebileceği uyarısında bulunuldu. Bu da mevcut fiyatların geriye dönük olarak güncellenebileceği anlamına geliyor.

2026'nın ilk aylarında tüketici elektroniği pazarında yaşanan dalgalanma, özellikle PC tarafında maliyet baskısını artırmış durumda. Lenovo'nun açık iletişim stratejisi dikkat çekse de, bellek krizinin kısa vadede sona ermesi beklenmiyor. Bu tablo, önümüzdeki dönemde diğer üreticilerden de benzer fiyat güncellemeleri yapmasına neden olabilir.

