    Geçmişe dönüş: Bellek krizi nedeniyle DDR3 bellekler geri geliyor

    Küresel bellek kıtlığı ve artan fiyatlar, neredeyse unutulan DDR3 platformlarını yeniden cazip hale getirdi. Kullanıcılar uygun maliyetle yüksek kapasite için eski sistemlere yöneliyor.

    Bellek krizi nedeniyle DDR3 bellekler geri dönüyor
    Bir gün ihtiyaç duyulur diye çekmeceye atılan eski bellek kitlerini yeniden ziyaret etmenin zamanı gelmiş gibi görünüyor. Zira gelen son haberlere göre yaklaşık yirmi yıl önce hayatımıza giren DDR3 bellekler modern bellek çözümlerinin yüksek fiyatları nedeniyle yeniden ilgi görmeye başladı. Bu belleklerin uygun maliyetle yüksek kapasiteye ulaşmak isteyen kullanıcılar tarafından tercih edildiği belirtiliyor.

    Çin’de X99 platformu yeniden yükselişte

    Çin merkezli Board Channels tarafından paylaşılan bilgilere göre Çinli kullanıcılar Intel’in eski X99 HEDT platformuna yönelmiş durumda. Aslen DDR4 bellek desteğiyle tasarlanan bu platform, Çinli üreticilerin geliştirdiği aftermarket anakartlar sayesinde DDR3 ve ECC DDR3 belleklerle uyumlu hale getirildi. Bu sayede piyasada bol bulunan ve daha düşük maliyetli eski bellek modülleri yeniden değerlendirilebiliyor.

    Bellek krizi nedeniyle DDR3 bellekler geri dönüyor

    X99 platformunun sunduğu dört kanallı bellek mimarisi, eski Intel Xeon işlemcilerle birlikte kullanıldığında 128 GB’a kadar bellek kapasitesi sunabiliyor. Bu yapı, profesyonel iş istasyonlarına yakın bir kapasiteye ucuza erişmeyi mümkün kılıyor.

    Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise piyasada yer almaya başlayan çift soketli X99 anakartlar oldu. LGA 2011-V3 soket yapısını kullanan bu modeller, toplamda sekiz bellek kanalı üzerinden 256 GB’a kadar DDR3 bellek kapasitesi sunabiliyor.

    Board Channels verilerine göre DDR3 destekli anakartların satışları son dönemde ciddi bir ivme kazandı. DDR3 anakartların 6. ila 9. nesil Intel işlemcilerle birlikte sunulduğu paketlerin yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor. Anakart üreticilerinden alınan bilgilere göre DDR3 anakart satış hacmi kısa sürede iki ila üç kattan daha fazla artış göstermiş durumda.

