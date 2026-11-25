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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Küresel bellek krizi, akıllı telefon üreticilerinin 2027 hedeflerini düşürmesine yol açtı. Xiaomi ve Vivo hedeflerini yüzde 25'ten fazla azaltırken, Samsung ve Apple daha sınırlı kesintiler yaptı. Pazardaki kriz havasına rağmen sadece Honor hedeflerini korudu. Yükselen maliyetler nedeniyle markalar telefonların donanım özelliklerini de düşürmek zorunda kalıyor. Tedarik sorunlarının 2028 yılına kadar devam edebileceği belirtiliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Küresel bellek krizi, akıllı telefon üreticilerinin gelecek yılki satış beklentilerini aşağı çekmesine neden oldu. Xiaomi, Vivo ve Motorola başta olmak üzere birçok marka 2027 sevkiyat hedeflerini çift haneli oranlarda azaltırken, Honor hedeflerini koruyan tek büyük Çinli üretici oldu.

Jiemian News tarafından tedarik zinciri kaynaklarına dayandırılan habere göre, büyük akıllı telefon üreticilerinin çoğu 2027 yılı sevkiyat hedeflerini kesinleştirdi. Şirketler, bellek maliyetlerindeki artış ve pazardaki belirsizlikler nedeniyle gelecek yıl önemli ölçüde daha az telefon satmayı planlıyor.

Xiaomi ve Vivo satış hedeflerini yüzde 25'in üzerinde düşürdü

Satış hedeflerinde en büyük kesintilerin Xiaomi ve Vivo tarafından yapılması bekleniyor. Vivo, 2026 yılı için belirlediği 85 milyon adetlik sevkiyat hedefini 2027'de 60 milyon adede indirdi. Bu, yaklaşık yüzde 29'luk bir düşüş anlamına geliyor.

Xiaomi ise 2026'da 120 milyon adet olarak belirlenen hedefini gelecek yıl 90 milyon adede çekti. Böylece şirketin sevkiyat beklentisinde yüzde 25'lik bir azalma yaşanacak.

Motorola'nın 2027 hedefi 40 milyon adet olarak belirlenirken, bu rakam 2026 için öngörülen 50 milyon adedin yüzde 20 altında kalıyor. Oppo da gelecek yıl 90 milyon telefon sevk etmeyi planlıyor. Bu hedef, şirketin 2026 beklentisine kıyasla yüzde 14'lük bir düşüşe işaret ediyor.

Samsung ve Apple ise rakiplerine kıyasla daha sınırlı kesintilere gidiyor. Samsung'un 2026 için 232 milyon adet olan sevkiyat hedefini 2027'de 210 milyon adede düşürmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık yüzde 9,5'lik bir gerileme anlamına geliyor. Apple'ın hedefi ise 233 milyon adetten 220 milyon adede iniyor. Şirketin sevkiyat beklentisindeki düşüş yüzde 5,6 seviyesinde.

Honor bellek krizine rağmen hedeflerini koruyor

Sektördeki genel eğilimin aksine Honor, 2027 yılı için satış hedeflerini değiştirmiyor. Şirketin hem 2026 hem de 2027 yılı için 50 milyon adetlik sevkiyat hedefini koruduğu belirtiliyor.

Honor CEO'su Li Jian, Honor 700 serisinin tanıtımında yaptığı açıklamada, orta segment telefonların artan maliyetlerden amiral gemisi modellerine kıyasla daha fazla etkilendiğini ifade etti. Şirket, rakipleri satış hedeflerini düşürürken pazardaki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Raporda paylaşılan IDC verilerine göre Honor, 2026'nın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda sevkiyatlarını artırmayı başaran tek büyük Çinli akıllı telefon markası oldu.

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Bellek maliyetleri telefonların donanımını da etkiliyor

Honor CEO'su Li Jian, bellek krizinin üreticileri yalnızca fiyat artışına değil, donanım özelliklerinde değişiklik yapmaya da zorladığını belirtti. Bazı akıllı telefon modellerinde maliyetleri kontrol altında tutabilmek için işlemci, kamera ve bellek özelliklerinin düşürüldüğü ifade ediliyor.

Counterpoint Research tarafından yayımlanan son rapor da sektördeki baskının boyutunu ortaya koyuyor. Buna göre DRAM gelirleri, 2026'nın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 369 artarak 200 milyar dolara yaklaştı. Bu olağanüstü yükselişin arkasında özellikle yapay zeka sunucularının artan bellek talebi bulunuyor.

Akıllı telefon pazarı 2026 boyunca da benzer sorunlarla karşı karşıya kaldı. Xiaomi, Opo ve Vivo gibi Çinli üreticiler, yükselen bellek maliyetlerinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde çift haneli sevkiyat düşüşleri yaşamıştı.

Bellek krizi 2028'e kadar sürebilir

Tedarik zinciri kaynaklarına dayandırılan rapor, bellek sıkıntısının 2027 boyunca devam edebileceğine ve etkilerinin 2028 yılına kadar uzanabileceğine işaret ediyor. Bellek fiyatlarında belirgin bir rahatlamanın ise ancak 2027'nin sonlarında veya 2028'in başlarında yaşanabileceği öngörülüyor.

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Bellek krizi nedeniyle telefon üreticileri hedeflerini düşürdü

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