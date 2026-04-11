    Bellek krizi Çinli telefon üreticilerini vurdu: Ultra modeller askıya alınabilir

    Küresel RAM ve depolama fiyatlarındaki artış, akıllı telefon sektöründe dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Yeni bir sızıntıya göre bazı üreticiler, bir veya iki nesil boyunca “Ultra” amiral gemisi modellerini rafa kaldırmayı değerlendiriyor.

    Çinli güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station, Weibo’da yaptığı paylaşımda yeni nesil Android Ultra modellerinin iptal edilmiş olabileceğini öne sürdü. Sızıntı detay vermese de, başka bir tanınmış sızıntı kaynağı olan Ice Universe konuya daha fazla açıklık getirdi.

    Ice Universe’e göre birden fazla Çinli marka, Ultra segmentteki bir sonraki modellerini geçici olarak durdurmayı düşünüyor. Bu markalar açıkça belirtilmese de, Ultra serisiyle öne çıkan Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi üreticiler akla gelen ilk adaylar arasında yer alıyor.

    Çin pazarında Ultra amiral gemileri genellikle yüksek satış hacmi hedefiyle değil, markanın kamera teknolojisini sergilemek ve imajını güçlendirmek için üretiliyor. Bu cihazlarda bütçenin büyük kısmı kamera donanımına ve yazılımına ayrılıyor, diğer bileşenler ikinci planda kalıyor.

    Fiyat artışıyla düşen satışlar zarara yol açabilir

    Ancak artan RAM ve depolama maliyetleri, bu stratejiyi sürdürülemez hale getiriyor. Üreticiler maliyetleri düşürmek için kaliteden ödün vermeyi seçtikleri durumda, cihazlar "Ultra" kimliğini kaybedecek. Fiyat artışı durumunda ise, Apple ve Samsung gibi bu segmenti domine eden markalarla rekabet etmek zorunda kalacak. Bu da satışların düşmesine ve geliştirme maliyetlerini karşılayamadan zarar edilmesine yol açabilir. Bu nedenle en mantıklı seçenek, Ultra serilerini geçici olarak durdurarak maliyetlerin dengelenmesini beklemek olarak görülüyor.

    Özetle bellek krizi, yalnızca fiyat artışlarına değil, ürün stratejilerinin kökten değişmesine de yol açıyor. Eğer iddialar doğruysa, önümüzdeki dönemde Android dünyasında Ultra amiral gemilerinin sayısında ciddi bir azalma görebiliriz. 

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/android-ultra-flagship-ram-crisis-3656565/ https://x.com/UniverseIce/status/2042560369248604375
    emrahmt 1 gün önce
    emrahmt 1 gün önce

    [resim]

    G
    genconline 5 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

