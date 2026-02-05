Giriş
    Bellek krizi PC üreticilerini Çinli tedarikçilere yöneltiyor

    Küresel bellek çipi krizi derinleşirken HP, Dell, Acer ve Asus, artan maliyetler ve arz sıkıntısı nedeniyle ilk kez Çinli DRAM üreticilerini tedarik zincirine dahil etmeyi değerlendiriyor.

    Bellek krizi PC üreticilerini Çinli tedarikçilere yöneltiyor Tam Boyutta Gör
    Küresel teknoloji sektörünü etkisi altına alan bellek çipi arz sıkıntısı önde gelen PC üreticilerini yeni ve alışılmadık tedarik seçeneklerini değerlendirmeye zorluyor. Nikkei Asia’nın aktardığı bilgilere göre HP, Dell, Acer ve Asus, artan maliyetler ve gecikme riski nedeniyle ilk kez Çinli bellek çipi üreticilerinden tedarik seçeneğini masaya aldı.

    Akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, veri merkezlerinden kurumsal sistemlere kadar geniş bir ürün yelpazesinde kullanılan DRAM bellekler, halihazırda küresel elektronik tedarik zincirinin en sorunlu bileşenlerinden biri konumunda. Arzın sınırlı kalması, üreticileri hem maliyet baskısıyla karşı karşıya bırakıyor hem de alternatif tedarikçilerle çalışma ihtiyacını artırıyor.

    Dell, HP, Acer ve Asus’un gözü Çin’de

    Habere göre HP, Çin merkezli bellek üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT) tarafından geliştirilen DRAM çözümlerini ürünleri için kalifikasyon sürecine almaya başladı. Bu adımın temel amacı, mevcut tedarikçilere bağımlılığı azaltarak arz güvenliğini artırmak. Şirketin, bellek piyasasındaki durumu 2026 ortasına kadar yakından izlemeyi planladığı, DRAM arzındaki sıkışıklığın devam etmesi ve fiyatların yükselmeyi sürdürmesi halinde ise ABD dışındaki pazarlar için ilk kez CXMT’den tedarik yoluna gidebileceği ifade ediliyor.

    Benzer bir yaklaşımın Dell cephesinde de gündemde olduğu belirtiliyor. Dell’in, bellek fiyatlarının 2026 boyunca artmaya devam edebileceği endişesiyle CXMT’nin DRAM ürünlerini değerlendirdiği ve teknik uygunluk testleri yürüttüğü aktarılıyor.

    Acer’ın ise Çinli sözleşmeli üreticilerin bu tür bellekleri satın alması halinde Çin menşeli DRAM kullanımına açık olduğu belirtiliyor. Asus tarafında da benzer bir tablo söz konusu. Şirketin, bazı dizüstü bilgisayar projeleri için Çin’deki üretim ortaklarından bellek çipi tedariki konusunda destek istediği ifade ediliyor.

