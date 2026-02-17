Bellek krizi Steam Deck'i de vurdu: Stoklarda bulunamıyor

Yapay zeka talebi donanım pazarını zorluyor
Veri merkezleri ve büyük ölçekli yapay zeka şirketleri, küresel bellek ve depolama çipi arzının büyük kısmını tüketiyor. Steam Deck OLED’in stok sorunu yaşaması, bu dalganın son yansımalarından biri olarak değerlendiriliyor. Valve’ın ürün gamında ilk olarak Steam Deck LCD modeli tükenmiş, şirket 2025’in sonlarında en uygun fiyatlı versiyonu üretimden kaldırmıştı. 399 dolarlık modelin neden sonlandırıldığı resmi olarak açıklanmasa da, 256 GB depolama kapasitesine sahip sürümün artan NAND maliyetleri nedeniyle kârlılığını yitirmiş olabileceği belirtiliyor.
RAM fiyatlarının yıl boyunca yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Bu da hem stok sorunlarının hem de olası fiyat artışlarının sürebileceğine işaret ediyor. Valve bu süreçten etkilenen tek şirket değil. Apple da bellek tedariki konusunda zorlandığını ve arz sıkıntısının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını olumsuz etkileyebileceğini kabul etti. Hatta 512 GB birleşik belleğe sahip üst seviye Mac Studio modellerinde bile teslimat süreleri 6 haftaya kadar uzamış durumda.
Steam Machine için de kötü sinyal
Çip kıtlığının Steam Deck’i etkilediğine dair ilk işaretler geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Valve’ın bellek ve depolama tedarikindeki sıkıntıyı resmen doğrulamasıyla durum netlik kazanmış oldu. Şirketin alternatif tedarik kaynakları bulup üretimi dengelemesi bekleniyor.
Ancak arz sorunu devam ederse, yeni bir taşınabilir oyun cihazı almak isteyen kullanıcılar daha pahalı seçeneklere, örneğin Asus ROG Xbox Ally X veya Lenovo Legion Go 2 modellerine yönelmek zorunda kalabilir.