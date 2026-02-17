Bellek krizi Steam Deck'i de vurdu: Stoklarda bulunamıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Valve, Steam Deck mağaza sayfasında yaptığı açıklamayla bazı bölgelerde taşınabilir oyun konsolunun stoklarının sınırlı olduğunu duyurdu. Şirketin internet sitesinde yer alan üç model de “Stokta yok” ibaresiyle listeleniyor. Valve, açıklamasında “Steam Deck OLED, bellek ve depolama tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel olarak stok dışı kalabilir” ifadelerine yer verdi.

Yapay zeka talebi donanım pazarını zorluyor

Veri merkezleri ve büyük ölçekli yapay zeka şirketleri, küresel bellek ve depolama çipi arzının büyük kısmını tüketiyor. Steam Deck OLED’in stok sorunu yaşaması, bu dalganın son yansımalarından biri olarak değerlendiriliyor. Valve’ın ürün gamında ilk olarak Steam Deck LCD modeli tükenmiş, şirket 2025’in sonlarında en uygun fiyatlı versiyonu üretimden kaldırmıştı. 399 dolarlık modelin neden sonlandırıldığı resmi olarak açıklanmasa da, 256 GB depolama kapasitesine sahip sürümün artan NAND maliyetleri nedeniyle kârlılığını yitirmiş olabileceği belirtiliyor.

PlayStation 6'da sürpriz karar: Tüm özellikleri kullanılmayacak 8 sa. önce eklendi

RAM fiyatlarının yıl boyunca yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Bu da hem stok sorunlarının hem de olası fiyat artışlarının sürebileceğine işaret ediyor. Valve bu süreçten etkilenen tek şirket değil. Apple da bellek tedariki konusunda zorlandığını ve arz sıkıntısının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını olumsuz etkileyebileceğini kabul etti. Hatta 512 GB birleşik belleğe sahip üst seviye Mac Studio modellerinde bile teslimat süreleri 6 haftaya kadar uzamış durumda.

Steam Machine için de kötü sinyal

Tam Boyutta Gör Yaşanan gelişmeler, 2026’nın ilk çeyreğinde çıkması beklenen Steam Machine için de soru işaretleri doğurdu. Valve, oturma odasına yönelik PC konsolunu sübvanse etmeyeceğini ve cihazın giriş seviyesi oyun bilgisayarlarıyla rekabetçi bir fiyatla sunulacağını açıklamıştı. Ancak RAM, GPU ve SSD maliyetlerinin neredeyse haftalık bazda artması, ürünün 1.000 dolar seviyesini aşabileceği yorumlarına neden oluyor.

Çip kıtlığının Steam Deck’i etkilediğine dair ilk işaretler geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Valve’ın bellek ve depolama tedarikindeki sıkıntıyı resmen doğrulamasıyla durum netlik kazanmış oldu. Şirketin alternatif tedarik kaynakları bulup üretimi dengelemesi bekleniyor.

Ancak arz sorunu devam ederse, yeni bir taşınabilir oyun cihazı almak isteyen kullanıcılar daha pahalı seçeneklere, örneğin Asus ROG Xbox Ally X veya Lenovo Legion Go 2 modellerine yönelmek zorunda kalabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: