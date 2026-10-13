Bellek krizi telefonları vurdu: Fiyatlar tavan, satışlar dip yaptı

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Counterpoint Research tarafından hazırlanan rapora göre küresel akıllı telefon sevkiyatları 2026'nın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 azaldı. Böylece pazar, 2012'den bu yana en kötü üçüncü çeyreği yaşadı. Bellek çiplerindeki arz sıkıntısı ve artan bileşen maliyetleri, üreticilerin sevkiyatlarını kısıtlarken Samsung ve Apple pazar paylarını artırdı.

Bellek krizi akıllı telefon pazarını vurdu

Pazardaki düşüşün temelinde DRAM ve NAND bellek fiyatlarındaki hızlı artış yer alıyor. İkinci çeyrekte etkisini gösteren bellek krizi, üçüncü çeyrekte de üreticilerin tedarik süreçlerini zorlaştırdı. Artan bellek maliyetleri, cihazların malzeme maliyetini yükseltirken bileşen tedarikindeki sıkıntılar da üretim ve sevkiyat planlarını olumsuz etkiledi.

Üreticiler yükselen maliyetlerin önemli bir bölümünü tüketicilere yansıttı. Bu gelişmeler sonucunda küresel akıllı telefon satış fiyatları 2026 boyunca şu ana kadar yüzde 20 arttı. Ortalama satış fiyatlarındaki yükseliş, özellikle uygun fiyatlı modellere yönelen tüketicileri etkiledi.

Samsung ve Apple pazar paylarını artırdı

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Öte yandan bu tip ekonomik koşullarda beklendiği üzere premium markaların Pazar payları yükseldi. Samsung, üçüncü çeyrekte liderliğini korudu. Şirketin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 3 gerilese de pazar payı yüzde 23'e yükseldi. Samsung'un daha yüksek ortalama satış fiyatına sahip modellere odaklanması ve gelir artışını önceliklendirmesi şirkete olumlu yansıdı. Galaxy Z Fold 8 başta olmak üzere yeni katlanabilir telefonlara yönelik güçlü ilk talep de şirketin performansına katkı sağladı.

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Apple da sevkiyatları yıllık bazda gerilemesine rağmen pazar payını artırdı. Şirketin küresel pazardaki payı ilk kez herhangi bir üçüncü çeyrekte yüzde 20 eşiğini aşarak yüzde 22'ye ulaştı. Apple'ın sevkiyatlarındaki düşüşte, temel iPhone 18 modelinin piyasaya çıkmaması etkili oldu. Buna karşılık iPhone 18 Pro modelleri, önceki nesillerine göre daha güçlü bir lansman performansı sergiledi.

Xiaomi, Oppo ve vivo'da sert düşüş

Xiaomi, 2026'nın üçüncü çeyreğinde sevkiyatları yıllık bazda yüzde 30'dan fazla gerileyen üreticiler arasında yer aldı. Şirketin pazar payı yüzde 10'a düştü.

Oppo ve vivo'nun sevkiyatları da yıllık bazda yüzde 20'den fazla azaldı. İki üreticinin pazar payları sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 8 seviyesine geriledi. Her iki şirket de yükselen bellek maliyetlerine karşı giriş ve orta segment modellerinin fiyatlarını artırdı.

2026'nın geri kalanında küresel akıllı telefon pazarındaki koşulların zorlu olmaya devam etmesi bekleniyor. Yüksek bileşen maliyetleri ve tüketicilerin satın alma gücündeki baskı nedeniyle üreticiler, sevkiyat hacmini artırmaktan çok karlılıklarını korumaya odaklanıyor. Bu nedenle fiyatların yükselmeye devam edebileceği belirtiliyor.

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