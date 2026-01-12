Giriş
    Bellek krizinde ikinci perde: SK Hynix de pazardan çekilebilir

    Micron’ın tüketici odaklı bellek işinden çıkma kararının ardından, sektörde benzer bir adımın SK Hynix cephesinden de gelebileceği konuşuluyor. İşte detaylar...

    Bellek krizinde ikinci perde: SK Hynix de pazardan çekilebilir Tam Boyutta Gör
    Micron’ın tüketici odaklı DRAM ve NAND pazarından çekilme kararı, bellek sektöründe zincirleme bir etki yaratmış olabilir. Son ortaya çıkan iddialara göre, sektörün en büyük oyuncularından biri olan SK Hynix de benzer bir adımı değerlendiriyor. 

    Bellek sektöründe dengeler değişiyor

    Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Micron, Crucial markası altında satılan RAM ve SSD ürünlerinin Şubat 2026 itibarıyla tamamen sonlandırılacağını açıklamıştı. Bu karar, halihazırda arz daralması yaşayan pazarda fiyat baskısını artırırken, dizüstü bilgisayarlar ve ekran kartları gibi birçok tüketici elektroniği ürününü de doğrudan etkiliyor.

    Micron'ın ardından SK Hynix'in de tüketici DRAM ve NAND üretiminden çıkması durumunda, pazarda yalnızca Samsung'un büyük ölçekli tedarikçi olarak kalacağı bir tablo oluşabilir. SK Hynix'in konumu ise, bu iddiaları daha da kritik hale getiriyor. Şirket, dünya genelinde tüketici DRAM ve NAND tedarikinde en büyük üreticilerden biri olarak konumunda.

    Kendi markasıyla ürün satmasa da, üçüncü parti RAM ve SSD üreticilerinin büyük bölümü SK Hynix yongalarına bağımlı durumda. Olası bir çıkış, yalnızca perakende pazarını değil, Dell gibi büyük OEM üreticilerini de doğrudan etkileyebilir.

    Böylesi bir senaryoda, yukarıda da belirttiğimiz gibi en büyük kazananın Samsung olması bekleniyor. Rakiplerinin tüketici tarafında geri çekilmesi, Samsung'u küresel ölçekte en büyük bellek tedarikçisi konumuna taşıyor. Analistler ise, bellek arzının ve fiyat dengesinin 2031’e kadar tam anlamıyla normale dönmesinin zor olacağı görüşünde.

