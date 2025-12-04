Bellek krizinde ilk kurban: Micron, Crucial markasını kapatıyor

Crucial için yolun sonu
Micron’ın tüketici segmentini kapatma kararı, akıllı telefonlardan sunucu mimarilerine kadar geniş yelpazede kullanılan bellek çözümlerinin küresel ölçekte kıtlaştığı bir dönemde geldi. Şirket, yıllardır perakende kanalları üzerinden sunduğu Crucial markalı tüketici ürünlerinin satışını durduracağını ancak bu ürünlere ilişkin sevkiyatların Şubat 2026’ya kadar devam edeceğini bildirdi. Analistler, bu birimin Micron için kritik bir gelir kalemi olmadığını belirtiyor. Crucial, tüketicilere RAM ve SSD modelleri sunuyordu.
Şirketin yöneticileri, veri merkezlerinde yapay zekâ yüklerinin büyümesiyle yüksek bant genişlikli bellek talebinin keskin şekilde arttığını vurguluyor. Micron, veri merkezlerindeki yapay zeka odaklı dönüşümün bellek ve depolama çözümlerinde ciddi bir ivme yarattığının altını çizdi. Şirket, bu nedenle Crucial biriminden çıkmanın daha hızlı büyüyen segmentlerde büyük kurumsal müşterilere tedarik ve destek sağlamada hayati önem taşıdığını ifade etti.
Kurumsal taraftaki kârlılık çok büyük
Şirketin yöneticileri, yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan bellek miktarının tüketici bilgisayarlarına kıyasla katbekat fazla olduğuna dikkat çekiyor. Örneğin Nvidia’nın GB200 GPU’su tek başına 192 GB bellekle gelirken, Google’ın Ironwood TPU’su da 192 GB HBM kullanıyor. AMD’nin MI350 hızlandırıcısı ise 288 GB HBM ile rakiplerinden daha yüksek bir kapasite sunuyor. Buna karşılık birçok dizüstü bilgisayar halen 16 GB bellekle satışa çıkıyor.
Micron'ın HBM performansı da bu strateji değişikliğini destekler nitelikte. Şirket CEO'su Sanjay Mehrotra, ağustos çeyreğinde HBM gelirlerinin yaklaşık 2 milyar dolara ulaştığını ve bunun yıllık bazda yaklaşık 8 milyar dolarlık bir ciroya karşılık geldiğini söyledi.
