Bellek krizinde kötü dönem henüz gelmedi: 2028 için uyarı paylaşıldı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Bellek krizinde en zorlu dönemin henüz yaşanmadığı ve krizin 2027'de derinleşeceği bildirildi. Yapay zeka yatırımlarının artmasıyla üreticiler yüksek kârlı sunucu belleklerine yöneldi. Bu durum tüketici ürünlerinin stoklarını daraltırken, bellek fiyatlarının bir yılda beş katına çıkmasına yol açtı. Gelecek dönemde yüksek ücretler ödense bile ürün bulmak zorlaşacak. Pazardaki dengelerin ise en erken 2028 yılının ikinci yarısında kurulması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Küresel bellek krizi için endişe verici bir tahmin daha geldi. TeamGroup CEO'su Chen Ching-wen, DRAM tedarikindeki sıkıntıların 2027 yılında çok daha ciddi boyutlara ulaşabileceği konusunda uyardı. Yöneticiye göre önümüzdeki dönemde bellek fiyatları yüksek kalmaya devam edecek ve bazı müşteriler, yüksek ücretler ödemeye hazır olsalar bile ihtiyaç duydukları ürünlere ulaşmakta zorlanabilecek.

TeamGroup CEO'sundan kritik DRAM uyarısı

Chen, Tayvanlı bellek üreticisinin 2 Kasım'da gerçekleştirdiği finansal sonuç toplantısında sektörün mevcut krizin en kötü dönemini henüz yaşamadığını söyledi. Taiwan Economic Daily News tarafından aktarılan değerlendirmeye göre en ciddi tedarik sıkıntılarının 2026'nın son çeyreği ile 2027'nin ikinci çeyreğinin sonu arasında yaşanması bekleniyor. Fiyatlarda gelecek yıl boyunca kayda değer bir düşüş de öngörülmüyor.

DRAM tedarikindeki baskının en önemli nedenlerinden biri, yapay zeka veri merkezlerine yönelik yatırımların hızla büyümesi. Bu sistemler, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) başta olmak üzere büyük miktarda sunucu belleğine ihtiyaç duyuyor. Samsung, SK hynix ve Micron gibi üreticilerin daha yüksek kâr marjı sunan HBM ve kurumsal bellek üretimine öncelik vermesi ise tüketici ürünlerine ayrılan kapasiteyi sınırlıyor.

TrendForce verilerine göre HBM üretimi, standart DRAM çözümlerine kıyasla çok daha fazla wafer kapasitesi gerektiriyor. Bu da sektörün toplam bellek talebini karşılamasını zorlaştıran etkenlerden biri.

TeamGroup'un finansal sonuçları da pazardaki değişimi ortaya koyuyor. Şirketin 2026'nın ilk dokuz ayındaki gelirlerinde kurumsal müşterilerin payı yüzde 64,6'ya yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 24,6 seviyesindeydi. TeamGroup ayrıca yaklaşık 10,14 milyar Tayvan doları çeyreklik gelir ve yüzde 49,27 brüt kâr marjı açıkladı.

DDR5 bellek fiyatları bir yılda beş kattan fazla arttı

Bellek krizinin etkisi fiyatlara da yansımış durumda. Aktarılan verilere göre 16 gigabit (2 GB) DDR5 bellek yongalarının sözleşme fiyatı Ekim 2025'te yaklaşık 8,70 dolarken Eylül 2026'da 48 dolara yükseldi. Böylece yonga seviyesindeki fiyatlar bir yıldan kısa sürede beş katın üzerine çıktı. Bu rakamların doğrudan perakende RAM modüllerinin fiyatını değil, bellek yongalarının sözleşme fiyatlarını ifade ettiğini belirtelim.

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TeamGroup CEO'su, arz ve talep arasındaki dengenin en erken 2028'in ikinci yarısında yeniden kurulabileceğini düşünüyor. TrendForce da yeni üretim tesisleri ve kapasite artışlarına rağmen DRAM arzında anlamlı bir genişlemenin 2028'e kadar sınırlı kalmasını bekliyor.

Bu tablo, özellikle bilgisayar toplamak veya RAM ve ekran kartı yükseltmesi yapmak isteyen kullanıcılar için 2027'nin de zor geçebileceğine işaret ediyor. Ancak fiyatların ve tedarik koşullarının nasıl şekilleneceği, yapay zeka yatırımlarının hızına, tüketici talebine ve yeni üretim kapasitesinin devreye alınmasına bağlı olacak.

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Bellek krizinde kötü dönem henüz gelmedi: 2028 için uyarı!

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