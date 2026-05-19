Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bellek krizine çözüm olabilir: 3D CCD teknolojisi duyuruldu

    Belçikalı araştırmacılar, DRAM hızını NAND depolama yoğunluğuyla birleştiren yeni bir hibrit bellek teknolojisi geliştirdi. Çözüm, yapay zeka tarafındaki "bellek darboğazını" azaltabilir.

    Bellek krizine çözüm olabilir: 3D CCD teknolojisi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka sistemlerinde giderek büyüyen bellek ihtiyacı, tedarik sorunlarının yanında yeni donanım çözümlerini de beraberinde getiriyor. Son olarak Belçika merkezli yarı iletken araştırma kuruluşu Imec, DRAM ve NAND teknolojilerini bir araya getiren yeni nesil bir hibrit bellek mimarisi geliştirdiğini duyurdu.

    3D CCD teknolojisi tanıtıldı

    Araştırmacılar tarafından geliştirilen çözüm, "3D CCD" olarak adlandırılıyor. Sistem, DRAM'in yüksek hızını NAND flash belleğin yüksek depolama yoğunluğuyla birleştirmeyi hedefliyor. Imec'e göre bu teknoloji, özellikle yapay zeka hızlandırıcılarında yaşanan "memory wall" yani bellek darboğazı problemini azaltabilir. Bilmeyenler için bu sorun, işlemcilerin veri beklemek zorunda kalması nedeniyle performansın sınırlanmasına yol açıyor.

    Yeni mimaride bellek yongaları yatay yerine dikey olarak üst üste yerleştiriliyor. Böylece veri aktarım hızlarının laboratuvar ortamında 4GHz seviyesini geçtiği belirtiliyor. Dikkat çeken noktalardan biri ise CCD teknolojisinin aslında yeni olmaması. CCD sensörler geçmişte dijital kameralar, yayın ekipmanları ve astronomi cihazlarında yaygın şekilde kullanılıyordu. Ancak zamanla yerini daha ucuz ve verimli CMOS sensörlere bırakmıştı.

    Imec ise bu eski teknolojiyi modern yapay zeka ihtiyaçlarına uyarlamış durumda. Araştırmacılar ayrıca silikon yerine IGZO (indiyum galyum çinko oksit) kullanarak daha iyi enerji verimliliği ve daha düşük sızıntı değerleri elde ettiklerini söylüyor. Bununla birlikte 3D CCD teknolojisinin halen konsept aşamasında olduğunu belirtmek gerekiyor. Yani kısa vadede veri merkezlerinde kullanılmaya başlanması beklenmiyor.

    Bu süreçte ise, araştırmacıların özellikle ısınma ve katman ölçeklendirme problemlerini çözmesi gerekecek. Ancak bu engeller aşılırsa teknoloji, gelecekte yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan pahalı DRAM ve HBM çözümlerine alternatif olabilir. Keza son dönemde bellek fiyatlarındaki hızlı artış, teknoloji şirketlerini alternatif çözümler aramaya yöneltti. Özellikle yapay zeka modellerinin büyümesiyle birlikte HBM ve DRAM tarafındaki maliyetler ciddi şekilde yükselmiş durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 4 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 4 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hazır kavurma nasıl pişirilir bedensel savaşçı beceri dağılımı bulaşık makinesi çalışma prensibi kapı fitilinden su alma boy nasıl ölçülür

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 15 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum